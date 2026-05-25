Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο single "The Cure"

Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι “The Cure”, συνεχίζοντας την πορεία προς το επερχόμενο άλμπουμ "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", που αναμένεται στις 12 Ιουνίου.

Το single συνοδεύεται από video clip σε σκηνοθεσία των Cat Solen και Jamie Gerin, όπου η Rodrigo εμφανίζεται ως νοσοκόμα βγαλμένη από αμερικανικό μελόδραμα άλλης εποχής, προσπαθώντας να “σώσει καρδιές” μέσα σε ένα νοσοκομείο που σταδιακά μετατρέπεται σε σκηνικό συναισθηματικής αποσύνθεσης. Φυσικά, όπως συμβαίνει συχνά στον κόσμο της Rodrigo, το χάος επιστρέφει τελικά και στην ίδια, με το clip να την οδηγεί από τη θέση της σωτήρα στη θέση της ασθενούς.

Η Rodrigo παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι μέσα από μια μάλλον απρόσμενη εμφάνιση στο NTS Radio, όπου επέλεξε μουσικές από καλλιτέχνες όπως οι Nick Cave, PJ Harvey, Elliott Smith και The Cure, πριν κλείσει το set με το δικό της νέο κομμάτι. Ένα μικρό μουσικό moodboard με goth μελαγχολία, indie ευθραυστότητα και teenage heartbreak σε υπερφωτισμένο δωμάτιο νοσοκομείου.

Το “The Cure” ακολουθεί το “Drop Dead”, το πρώτο single του νέου άλμπουμ, του οποίου το video clip είχε σκηνοθετήσει η Petra Collins μέσα στις αίθουσες των Βερσαλλιών. Παράλληλα, η Rodrigo ετοιμάζεται για την επερχόμενη περιοδεία Unraveled Tour, η οποία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει μέχρι τον επόμενο Μάιο, με support εμφανίσεις από συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Wolf Alice και Grace Ives.

 

 

Irreversible Entanglements – Future Present Past

Aπό τα πιο δυνατά free jazz άλμπουμ του 2026, συνδυάζοντας πολιτικό spoken word, spiritual jazz...
