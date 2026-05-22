Οι Fake Dad ενώνουν electropop, club ένταση και punk νεύρο στο νέο single "Third Degree"

Οι Fake Dad συνεχίζουν να χτίζουν τον δικό τους υβριδικό κόσμο ανάμεσα στην ηλεκτρονική ποπ, το DIY punk και την υπερένταση των live εμφανίσεων με το νέο single "Third Degree". Το δίδυμο από το Λος Άντζελες έγραψε και εξέλιξε το κομμάτι όσο βρισκόταν συνεχώς στον δρόμο, προσπαθώντας να αποτυπώσει τη βρώμικη και σχεδόν χαοτική ενέργεια των συναυλιών του.

Το "Third Degree" κινείται ανάμεσα σε driving ρυθμούς που θυμίζουν club anthems των 00s και σε μια Riot Grrrl αισθητική γεμάτη νεύρο και συναισθηματική έκρηξη. Παράλληλα, λειτουργεί και ως μια συνειδητή εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη σύγχρονη computer music και στις ιστορικές DIY κιθαριστικές σκηνές, αντιμετωπίζοντας το dancefloor και το punk mosh pit σαν δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας ανάγκης για εκτόνωση.

Στιχουργικά, το τραγούδι απογυμνώνει τη συχνά θεατρική περσόνα των Fake Dad, αποκαλύπτοντας έναν χαρακτήρα γεμάτο ανασφάλεια, αντίφαση και ανάγκη για αποδοχή. Οι στίχοι κινούνται ανάμεσα στην επιθετικότητα και στην απόλυτη συναισθηματική κατάρρευση, σαν μια μικρή ιστορία σύγχρονης ερωτικής παράνοιας μέσα σε strobe lights και ιδρωμένα υπόγεια clubs.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο έντονης συναυλιακής δραστηριότητας για το συγκρότημα, μετά από support εμφανίσεις δίπλα στους Wallice και Strawberry Fuzz, αλλά και λίγο πριν από το headline show τους στο The Echo του Λος Άντζελες στις 23 Ιουλίου. Παράλληλα, οι Fake Dad έχουν ήδη προαναγγείλει μια σειρά από αυθόρμητα pop-up street performances στους δρόμους της πόλης, μεταφέροντας την ηλεκτρισμένη τους ενέργεια κατευθείαν πάνω στο τσιμέντο του L.A.