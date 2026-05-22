Ασταμάτητη η Charli XCX, με νέο single και αυτή την εβδομάδα

Η Charli XCX συνεχίζει ασταμάτητα το post-Brat δημιουργικό σερί της, κυκλοφορώντας ακόμη ένα νέο single μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Το κομμάτι έχει τίτλο “SS26”, δηλαδή Spring/Summer 2026, και συνοδεύεται από ένα videoclip που παρουσιάζει τη νέα εικόνα της pop star, εν μέσω ενός σατιρικού fashion mayhem.

Το “SS26”, σε παραγωγή των A. G. Cook και Finn Keane, είχε προλογιστεί μέσα στην εβδομάδα μέσω των στίχων που δημοσίευσε η ίδια η Charli στη σελίδα της στο Substack. Υπάρχουν αναφορές σε «απολογίες γραμμένες στις σημειώσεις του κινητού», στρατηγικές δημοσίων σχέσεων, τσιγάρα και πασαρέλες «που οδηγούν κατευθείαν στην κόλαση», σε ένα τραγούδι που μοιάζει να σχολιάζει τη ματαιότητα της εικόνας και της διασημότητας.

H Charli είχε ήδη μοιραστεί σκέψεις γύρω από τη νέα αυτή περίοδο της δουλειάς της, γράφοντας πως «δεν προσπαθεί ούτε να απομακρύνει κόσμο, ούτε να πείσει κανέναν να τη συμπαθήσει, αλλά απλώς να εκφράσει κάτι που της φαίνεται αληθινό». Όπως σημείωνε, «το να υπάρχεις ως άνθρωπος το 2026 είναι πραγματικά δύσκολο για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Ακόμη και η τέχνη δεν αποτελεί πλέον το απόλυτα ασφαλές καταφύγιο».



Η «φιλοσοφική» φάση που περνάει η ex Brat καθρεφτίζεται στη διάθεση του "SS2026": o κόσμος καταρρέει, η pop culture συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα και όλοι περπατούν σε μία πασαρέλα που οδηγεί κατευθείαν στην κόλαση. H Charli ξεκάθαρα ειρωνεύεται τη διαχείριση της εικόνας στη σύγχρονη pop πραγματικότητα.

Το videoclip σε σκηνοθεσία των Torso, έχει εμφανίσεις από την τραγουδίστρια Abra, την πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue Paris Carine Roitfeld και τον σχεδιαστή Anthony Vaccarello, μεταξύ άλλων.



