Ο Moby ξαναμιλάει για τους «σκοτεινούς καιρούς» στις ΗΠΑ

Σε ένα λακωνικό video στο Instagram ο Moby φαίνεται πιο απογοητευμένος από ποτέ.

Moby
Avopolis Team

Ο Moby επιτέθηκε εκ νέου στη σημερινή αμερικανική κυβέρνηση, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου μιλάει για τη «διεφθαρμένη και σατανική» διακυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο μουσικός, που εδώ και χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Trump, εμφανίζεται εμφανώς απογοητευμένος στο βίντεο, αναφέροντας πως φίλοι του από το εξωτερικό τον ρωτούν συνεχώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική.

«Η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς ξέρουμε», ομολόγησε, για να προσθέσει πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες διοικούνται από την πιο διεφθαρμένη, κακή και ανίκανη κυβέρνηση». Για την ακρίβεια μίλησε για «dark times», με μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα  στην καταστροφή, εξαιτίας της ανικανότητας της.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο ίδιος είχε καλέσει το κοινό του να σταματήσει να στηρίζει τις άθλιες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τον Trump και την ICE. Ενώ στο παρελθόν, είχε αρνηθεί την πρόταση να εμφανιστεί στην τελετή ορκωμοσίας του Trump, δηλώνοντας πως θα δεχόταν να παίξει μόνο αν ο Πρόεδρος δεχόταν να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις – αυτή θα ήταν η «αμοιβή» του. Έλα που ήρθε η εποχή που οι Αμερικανοί πληρώνουν πολύ ακριβά τις επιλογές τους.

 

 

 

