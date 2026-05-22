Ο tempora, o mores! Δύσκολοι καιροί για τον "Boss" και την ασφάλειά του

Ο Bruce Springsteen συνεχίζει ανοιχτά τις επιθέσεις κατά του Donald Trump και της αμερικανικής κυβέρνησης, στη διάρκεια της νέας του περιοδείας με την E Street Band. Σύμφωνα με τον Steven Van Zandt, o επί δεκαετίες κιθαρίστας και στενότερος συνεργάτης του Springsteen, οι απειλές θανάτου εναντίον του Αφεντικού έχουν αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας την ομάδα του σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Για την περιοδεία Land of Hope and Dreams Tour, που ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου στη Μινεάπολη, ο Van Zandt δήλωσε στη Daily Mail, «Αυτή η περιοδεία είναι λίγο διαφορετική, λόγω της αυξημένης ασφάλειας», προσθέτοντας πως «υπάρχουν πολλές απειλές, απειλές θανάτου. Πάντα υπήρχαν κάποιες αλλά αυτή τη φορά έχουν αυξηθεί».

Η φετινές συναυλίες του Boss έχουν έντονο πολιτικό χαρακτήρα, όπως ο ίδιος είχε ήδη προαναγγείλει «θα είναι πολιτικές και απόλυτα συνδεδεμένες με όσα συμβαίνουν στη χώρα». Zητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική, η δράση της ICE και ο πόλεμος στο Ιράν δεν του αφήνουν προφανώς περιθώρια για ξένοιαστα sing-along live.

Όλα δείχνουν όμως πως ο Springsteen δεν δείχνει διατεθειμένος να μετριάσει τη στάση του. Μόλις προχθές, εμφανίστηκε στην προτελευταία εκπομπή του Stephen Colbert και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Trump, στηρίζοντας δημόσια τον παρουσιαστή. Πριν ερμηνεύσει το “Streets of Minneapolis”, ο Springsteen δήλωσε, «Stephen, είμαι εδώ απόψε για να σε στηρίξω, γιατί είσαι ο πρώτος άνθρωπος στην Αμερική που έχασε την εκπομπή του, επειδή έχουμε έναν πρόεδρο που δεν αντέχει τη σάτιρα. Και επειδή οι Larry και David Ellison νιώθουν ότι οφείλουν να “kiss his ass”, προκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν». Ως γνωστόν, η οικογένεια Ellison κατέχει την Paramount, στην οποία ανήκει το CBS που «έκοψε» τον Colbert, και πέρσι διευθέτησε εξωδικαστικά μία αγωγή ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων που της είχε κάνει ο Trump, μία κίνηση που ο Colbert (και όλος ο πλανήτης) χαρακτήρισε στον αέρα ως «μία τεράστια απροκάλυπτη δωροδοκία».



