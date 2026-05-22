Η Johanna Samuels γεμίζει το νέο της album με σημαντικές φωνές της americana σκηνής

Η Johanna Samuels, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με βάση το Λος Άντζελες, μόλις κυκλοφόρησε το “Circles”, το τρίτο κατά σειρά single που βγάζει φέτος ως πρόλογο της νέου της album. Πρόκειται για ένα ντουέτο της με τον Tyler Ballgame, που διαδέχεται το “White Limousine”, ντουέτο με την Courtney Marie Andrews και το “Two People, The Moon”.



Η χαρισματική και δραστήρια Samuels ξεχώρισε τα τελευταία χρόνια μέσα από τον ζεστό και προσωπικό folk-rock ήχο της και albums όπως το Excelsior! και το Bystander του 2023. Τώρα που μόλις ανακοίνωσε την επικείμενη κυκλοφορία του album Sorry, kid, αντιλαμβανόμαστε πως θα είναι ένα χαρακτηριστικό americana album γεμάτο guest εμφανίσεις – έχουν ανακοινωθεί ήδη και οι συμμετοχές των Madison Cunningham, Erin Rae και Jordan Lehning. Το Sorry, kid ηχογραφήθηκε αναλογικά, με παραγωγούς τον Jonathan Rado, των Foxygen, και τον Patrick Damphier.

Για το single “Circles”, η Samuels δήλωσε πως γράφτηκε όταν ήταν 20 ετών και ζούσε στη Νέα Υόρκη, ως «ένας στοχασμός πάνω στους επαναλαμβανόμενους κύκλους της εμπειρίας και της προσωπικής εξέλιξης, σε μία περίοδο έντονης επιρροής από τη μουσική του Elliott Smith».

Το Sorry, kid θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου από τις Odd Man Out Recordings και Jealous Butcher.