Οι Dexys Midnight Runners επιστρέφουν με νέο single και album μετά από 41 χρόνια

Ο Kevin Rowland και η μπάντα του μόλις ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν νέο album, με τίτλο Love για πρώτη φορά μετά το 1985 και το Don’t Stand Me Down. Και για να απογειώσουν το συναίσθημα και τη νοσταλγία, δήλωσαν πως αυτό ίσως αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο της διαδρομής τους.



Το ολόφρεσκο (ωρών) single “My Life In England Pt. 1” είναι ήδη στον αέρα και δίνει τον τόνο για έναν δίσκο που στιχουργικά θα βαδίσει “down the memory lane”. Στο video, φωνητικά και ενεργειακά ο Rowland δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον τύπο με τα jean dungarees του “Come On Eileen”, καθώς αυτοβιογραφείται με αναμνήσεις από τα νεανικά χρόνια του ίδιου και του αδελφού του ως παιδιά Ιρλανδών μεταναστών στο βορειοδυτικό Λονδίνο, «πριν από την έκρηξη των Beatles, όταν τα πάντα περιστρέφονταν γύρω από το αμερικανικό όνειρο: τον Elvis, τον Cassius Clay, τη μουσική, τα ρούχα και τον χορό».

Αναφερόμενος σε μια σκηνή που περιγράφεται στο τραγούδι, ο Rowland θυμήθηκε τη μητέρα του να του λέει ότι το παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι “Kevin Barry” «δεν επιτρεπόταν να ακούγεται στην Αγγλία», ενώ εκείνος ανακάλυπτε εντυπωσιασμένος πως ενήλικες το τραγουδούσουν πίσω από κλειστές κουρτίνες στην κοινωνική λέσχη. Ο Rowland επίσης σημείωσε πως το “My Life In England Pt. 1” είχε πρωτοκυκλοφορήσει σε άλλη μορφή το 2003, αλλά πίστευε πως μπορούσε να εξελιχθεί περισσότερο για αυτό του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία (και καλά έκανε!).

Στο ίδιο κλίμα, οι δεύτερης γενιάς Ιρλανδοί, οι οικογενειακές σχέσεις, ο έρωτας, η απώλεια και η συμφιλίωση με όλα αυτά όταν μεγαλώνεις, θα είναι αυτά που απασχολούν στιχουργικά και το Love. Η κυκλοφορία του αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 από τη Heavenly.



