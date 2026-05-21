Ο Baauer επιστρέφει με νέο άλμπουμ και rave νοσταλγία από τα teenage χρόνια του στο Λονδίνο

Ο Baauer επιστρέφει με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ "Under The Rug", το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, δώδεκα χρόνια μετά το viral φαινόμενο του "Harlem Shake" που τον μετέτρεψε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

Ως προπομπό του δίσκου, ο παραγωγός έδωσε στη δημοσιότητα τα νέα singles "Superposition" και "U Give Me Love", δύο κομμάτια που λειτουργούν σαν ωδή στη βρετανική dance κουλτούρα με την οποία μεγάλωσε ως έφηβος στο Λονδίνο.

Το "Superposition" αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή των UK dance labels που καθόρισαν τη βρετανική rave σκηνή, ενώ το "U Give Me Love" κινείται στον πυρήνα του άλμπουμ: πιάνα που εκρήγνυνται, breaks, παραμορφωμένα vocal cuts και μια αίσθηση διαρκούς κίνησης σαν soundtrack για ιδρωμένο club ξημερώματα Κυριακής.

Ο ίδιος περιγράφει τη δημιουργική διαδικασία ως μια εμμονική αναζήτηση samples μέσα από παλιά YouTube videos και ξεχασμένα μουσικά αρχεία. «Λατρεύω τη διαδικασία του digging», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως μεγάλο μέρος του ήχου του χτίστηκε πάνω σε αυτή τη σχεδόν αρχαιολογική σχέση με τη μουσική πληροφορία.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Aluna, KUCKA, Brazy και Betsy, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και ο Hudson Mohawke ως executive producer.

Ο Baauer εξηγεί πως το "Under The Rug" είναι ο πιο προσωπικός και αυθόρμητος δίσκος που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα: «Σταμάτησα να υπεραναλύω τα πάντα. Το αποτέλεσμα είναι ο πιο άμεσος και ανοιχτός δίσκος μου».

Κάπου ανάμεσα στη νοσταλγία του rave, την ψηφιακή υπερφόρτωση και την ανάγκη για πραγματική σωματική εμπειρία μέσα από τον ήχο, ο Baauer μοιάζει να ψάχνει ξανά εκείνη τη στιγμή όπου η ηλεκτρονική μουσική δεν ήταν content αλλά συλλογική έκσταση κάτω από strobe φώτα και χαμηλά ταβάνια.