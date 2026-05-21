Οι A Certain Ratio γιορτάζουν τα "Sextet" και "Force" με επετειακές εκδόσεις

Οι A Certain Ratio γιορτάζουν φέτος δύο δίσκους-ορόσημα της πορείας τους. Τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του "Sextet" και τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του "Force" το 1986. 

Το Sextet, τρίτο studio album των ACR, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία δείγματα του avant-funk/post-punk ήχου τους, ενώ το Force του 1986 αποτέλεσε την τελευταία τους κυκλοφορία για τη θρυλική Factory Record. Το Sextet απέκτησε νέο mix από τον μακροχρόνιο συνεργάτη της μπάντας Andy Meecham (γνωστός από το project The Emperor Machine), ο οποίος δούλεψε πάνω στις αυθεντικές session tapes του 1981. Περιγράφοντας την εμπειρία, ο Meecham ανέφερε: «Το να αναλάβω ένα τόσο επικό album σήμαινε πως έπρεπε να ανοίξω ξανά τις αυθεντικές πολυκάναλες ηχογραφήσεις του 1981 και να αναδομήσω τον ήχο εκείνης της εποχής, χωρίς όμως να χαθεί η αυθεντική, ωμή ενέργεια του δίσκου».

Το Force, πέμπτο studio album των ACR που ακολούθησε μερικά χρόνια αργότερα, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο εμπορικές δουλειές τους. Επιστρέφει με τίτλο Force Majeure, με 9 τραγούδια, για να δώσει στους fans μια βαθύτερη ματιά στον κόσμο που κατοικούσαν οι ACR πριν από 40 χρόνια. Περιέχει ακυκλοφόρητες πρώτες εκδοχές των τραγουδιών. Ανάμεσά τους, θα περιλαμβάνεται όμως και το ομότιτλο τραγούδι  “Force”, το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην πρώτη έκδοση του δίσκου, τη δεκαετία του ’80.

Στο Force συνυπέγραφαν την παραγωγή η μπάντα μαζί με τον εκλιπόντα Stuart “Jammer” James. Το υλικό όμως της νέας κυκλοφορίας προέρχεται από παλιές 4-track ηχογραφήσεις, που είχε διασώσει ο αείμνηστος James. Όπως εξηγεί ο Martin Moscrop, «Ο Stuart μάς βοήθησε να ηχογραφήσουμε τα κομμάτια, ώστε να αξιολογήσουμε το υλικό για ένα πιθανό album, να δουλέψουμε πάνω στις ενορχηστρώσεις και να κάνουμε πρόβες για τις live εμφανίσεις. Ακούγοντας αυτές τις ηχογραφήσεις τόσα χρόνια μετά χρόνια, εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο καλές ακούγονταν, οπότε αποφασίσαμε να τις μοιραστούμε με το κοινό».

Η μπάντα θα γιορτάσει την επέτειο και με μία βρετανική περιοδεία τον Οκτώβριο. «Γιορτάζουμε αυτά τα δύο milestones με αυτή την περιοδεία και το να πούμε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι είναι λίγο», ανέφερε η μπάντα. «Θα είναι μια πραγματική πρόκληση, για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε, με εννέα μήνες μπροστά μας. Θα παίξουμε δύο sets χωρίς support».

 

 

