Ο John Carpenter επιστρέφει με το σκοτεινό multimedia project "Cathedral"

Ο John Carpenter ανακοίνωσε το "Cathedral', ένα νέο immersive project που συνδυάζει graphic novel και soundtrack γύρω από μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία και ένα αρχαίο κακό κάτω από το Los Angeles.

John Carpenter
Avopolis Team

Ο John Carpenter ανακοίνωσε το νέο του audiovisual project με τίτλο "Cathedral", ένα σκοτεινό και φιλόδοξο εγχείρημα που θα συνδυάζει graphic novel και πρωτότυπο soundtrack σε μια ενιαία immersive εμπειρία.

Παρότι δεν πρόκειται για νέα κινηματογραφική ταινία, το "Cathedral" σηματοδοτεί ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαδρομή του εμβληματικού δημιουργού του horror και της synth-driven κινηματογραφικής ατμόσφαιρας. Άλλωστε, η τελευταία φορά που ο Carpenter κάθισε στην καρέκλα του σκηνοθέτη ήταν το 2010 με το "The Ward", και από τότε η παρουσία του κινείται κυρίως γύρω από τη μουσική, τις ζωντανές εμφανίσεις και την πολιτισμική του επιρροή πάνω στη σύγχρονη horror αισθητική.

Η βάση του "Cathedral" είναι το πρώτο graphic novel που κυκλοφορεί ο Carpenter, συνοδευόμενο από soundtrack όπου κάθε κομμάτι αντιστοιχεί σε διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας. Σύμφωνα με την περιγραφή του project, στόχος είναι μια “πλήρως immersive” εμπειρία, όπου εικόνα, αφήγηση και ήχος λειτουργούν σαν ενιαίο σκοτεινό σύμπαν.

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στο κέντρο του Los Angeles. Με αφορμή τη δολοφονία ενός αστυνομικού, η Lieutenant Christine Marks και οι detectives Paul Hernandez και Steve Mayfield οδηγούνται σε μια έρευνα που καταλήγει στις υπόγειες κατακόμβες του ναού, όπου φαίνεται να βρίσκεται φυλακισμένο ένα αρχαίο κακό αιώνων.

Η υπόθεση ακούγεται σαν φυσική συνέχεια όλων όσων ο Carpenter υπηρέτησε εδώ και δεκαετίες: αστικά ερείπια, παρακμή, μεταφυσικός τρόμος και η αίσθηση πως κάτω από τις πόλεις μας υπάρχει πάντα κάτι που κοιμάται και περιμένει. Σαν να συναντιούνται ξανά το “Prince of Darkness”, το “Escape From New York” και οι παλιές synth σκιές που στοιχειώνουν ακόμη το έργο του.

Το "Cathedral" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Αυγούστου.

 

 

