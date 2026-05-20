Οι Cigarettes After Sex κυκλοφόρησαν το νέο ambient-pop single "Twizzler"

Οι Cigarettes After Sex επέστρεψαν με το "Twizzler", συνεχίζοντας τη dreamy ambient-pop πορεία τους την ώρα που σπάνε το ένα streaming ρεκόρ μετά το άλλο στο Spotify.

Cigarettes After Sex
Avopolis Team

Οι Cigarettes After Sex έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single "Twizzler" μέσω της Partisan Records, συνεχίζοντας να κινούνται μέσα στο γνώριμο υπνωτικό, αργόσυρτο και μελαγχολικό ambient-pop σύμπαν τους.

Το κομμάτι ακολουθεί το περσινό διπλό single "Anna Karenina" και "The Crystal Ship" και έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονης δραστηριότητας για το συγκρότημα από το El Paso του Τέξας. Πρόσφατα, ο vocalist και κιθαρίστας Greg Gonzalez συνεργάστηκε με τη Latin superstar Karol G στο τραγούδι "Después de ti", το οποίο παρουσίασαν μαζί ζωντανά στο φεστιβάλ Coachella Valley Music and Arts Festival τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, οι Cigarettes After Sex συνεχίζουν να μετατρέπονται σε ένα από τα μεγαλύτερα streaming φαινόμενα της εποχής. Η μπάντα έχει πλέον μπει στο Top 200 των πιο streamed καλλιτεχνών του Spotify, ξεπερνώντας τους 30 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Το “Apocalypse” έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο δισεκατομμύρια streams, ενώ τα "Cry", "Sunsetz" και "K." έχουν επίσης περάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams το καθένα.

Με αυτό το επίτευγμα, οι Cigarettes After Sex γίνονται ένα από τα ελάχιστα συγκροτήματα στην ιστορία του Spotify που διαθέτουν τέσσερα τραγούδια με πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams, δίπλα σε ονόματα όπως οι Fleetwood Mac, AC/DC και Queen.

Το συγκρότημα, το οποίο συμπληρώνουν ο drummer Jacob Tomsky και ο bassist Randall Miller, κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, X’s, το 2024.

 

