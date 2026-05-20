Οι Panic Shack ανεβάζουν την punk ένταση με το νέο single "grin & bear it"

Οι Panic Shack έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single “grin & bear it”, σηματοδοτώντας την πρώτη νέα μουσική τους μετά το περσινό ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ που κατάφερε να μπει στο UK Top 40.

Το νέο κομμάτι, σε παραγωγή του Ross Orton, γνωστού από τη δουλειά του με τους Arctic Monkeys και Amyl and the Sniffers, λειτουργεί σαν μια βίαιη επανεισαγωγή στον κόσμο του οργισμένου, χαοτικού και σχεδόν αυτοσαρκαστικού punk τους.

Το “grin & bear it” είχε αρχικά γραφτεί το 2023 από τη vocalist Sarah Harvey κατά τη διάρκεια μιας εξαντλητικής βάρδιας νυχτερινής δουλειάς και λίγο έλειψε να συμπεριληφθεί στο πρώτο τους άλμπουμ. Ωστόσο, η μπάντα αισθανόταν πως κάτι έλειπε από το κομμάτι. Η νέα εκδοχή, μετά από επανεπεξεργασία και τη συνεργασία με τον Orton, αποκτά τελικά τη “βρωμιά” και τη σωματική ένταση που χρειαζόταν για να αποδώσει το αντι-rat race μήνυμά του.

Όπως εξηγεί η ίδια η μπάντα: «Αυτό το τραγούδι πέρασε από αμέτρητες μορφές και rehearsal rooms. Το ξαναδουλέψαμε μέσα σε λίγους ελεύθερους χρόνους ανάμεσα στις δουλειές μας και τα live μας, κάτι που τελικά έκανε ακόμη πιο έντονο το νόημά του. Μέχρι τώρα δεν είχε αρκετό grit. Με τον Ross όλα κούμπωσαν και είμαστε πραγματικά περήφανες για το πώς ακούγεται πλέον».

Το single συνοδεύεται και από ένα DIY videoclip γυρισμένο από τις ίδιες κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας τους στη Γερμανία. Green rooms, graffiti, backstage chaos και ανεξέλεγκτη ενέργεια συνθέτουν ένα βίντεο που αποτυπώνει ιδανικά την αίσθηση παρέας και αποδιοργανωμένης punk ελευθερίας που χαρακτηρίζει τις Panic Shack.

Η κυκλοφορία έρχεται λίγο πριν την πρώτη headline περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική, η οποία ξεκινά στις 9 Ιουνίου και θα περάσει από πόλεις όπως η Washington D.C. και το Los Angeles. Παράλληλα, η μπάντα ετοιμάζεται για ένα ασφυκτικά γεμάτο καλοκαίρι με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως τα Green Man Festival και Latitude Festival, ευρωπαϊκή περιοδεία αλλά και support εμφανίσεις για τους Sex Pistols στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και slot στο ιστορικό CBGB Festival.

Και κάπως έτσι, οι Panic Shack μοιάζουν να περνούν σταδιακά από το DIY underground χάος σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, χωρίς να χάνουν ούτε στιγμή την ακατέργαστη punk ταυτότητά τους.