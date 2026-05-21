Πληροφορίες

Οι Arab Strap επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και έναν ύμνο για την ελπίδα μέσα στην κοινωνική παράνοια

Οι Arab Strap ανακοίνωσαν το νέο άλμπουμ "Half-Told Tales", σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το πρώτο τους single, επιστρέφοντας με σκοτεινό χιούμορ, κοινωνική αγωνία και μια απρόσμενη ανάγκη για αλληλεγγύη.

Arab Strap
Avopolis Team

Οι Arab Strap ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο "Half-Told Tales", το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου μέσω της Rock Action Records, της δισκογραφικής των Mogwai.

Η νέα δουλειά έρχεται σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου single του ντουέτου, με τους Arab Strap να σχολιάζουν χαρακτηριστικά: «Γινόμαστε τριάντα χρονών φέτος, οπότε αποφασίσαμε να γιορτάσουμε κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο: να φτιάξουμε νέα μουσική».

Ο Aidan Moffat περιγράφει το νέο υλικό ως «ένα είδος disco-metal ξορκιού», με «ένα μήνυμα μελλοντικής ευτυχίας και συντροφικότητας που, αν όλα πάνε καλά, ίσως σας κάνει να χορέψετε και να γελάσετε κι εσάς».

Παράλληλα, το νέο τραγούδι "You You You" αποτυπώνει έντονα τις θεματικές του άλμπουμ. Σύμφωνα με τον Moffat, αποτελεί «μια προσπάθεια να θυμίσουμε στους εαυτούς μας και στους άλλους ότι ο κόσμος δεν είναι γεμάτος απαίσιους ανθρώπους». Οι στίχοι αγγίζουν ζητήματα όπως η ακρίβεια, η ψυχική και σωματική φθορά, η διαρκής βία στις ειδήσεις, η παραμόρφωση της πραγματικότητας και η αίσθηση ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εξαφανίζεται μέσα στον σύγχρονο θόρυβο.

Κι όμως, πίσω από αυτή τη γνώριμη Arab Strap μελαγχολία υπάρχει μια επίμονη σπίθα αισιοδοξίας. «Το τραγούδι σχεδιάστηκε σαν ένα είδος επίκλησης», εξηγεί ο Moffat. «Για να καλέσει αυτά τα πεισματικά άπιαστα πνεύματα της ελπίδας και της αλληλεγγύης».

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα μοιάζει όλο και περισσότερο με doomscrolling χωρίς έξοδο κινδύνου, οι Arab Strap συνεχίζουν να γράφουν τραγούδια σαν κουρασμένες, ανθρώπινες εξομολογήσεις κάτω από τα φώτα ενός μπαρ που δεν κλείνει ποτέ.

 

