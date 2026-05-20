Οι Inspiral Carpets επιστρέφουν με το πρώτο νέο τους single μετά από 12 χρόνια

Οι Inspiral Carpets έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους τραγούδι με τίτλο "Drag The Bag", το οποίο αποτελεί την πρώτη νέα μουσική τους μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το κομμάτι είναι "εμπνευσμένο από τη φθορά της καθημερινότητας και την καθολική αίσθηση ότι όλοι κουβαλάμε κάτι".

Το συγκρότημα περιγράφει το single ως έναν "άμεσο, μελωδικό ύμνο φτιαγμένο για live εμφανίσεις", που διατηρεί την κλασική αμεσότητα των Inspiral Carpets, ενώ ταυτόχρονα ακούγεται "απόλυτα σύγχρονο".

Η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά ήταν το ομώνυμο άλμπουμ τους το 2014. Η κυκλοφορία του νέου single συμπίπτει με μια σειρά εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ξεκινά στις 26 Ιουνίου από το Chester και ολοκληώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου στο Bethesda.

Πρόσφατα, το συγκρότημα συμμετείχε και στο Manchester Merch Market 2025 μαζί με ονόματα όπως οι New Order και οι The Charlatans.

Οι Inspiral Carpets είχαν περάσει σε αόριστη παύση μετά τον θάνατο του ντράμερ τους Craig Gill το 2016. Ο Gill είχε ενταχθεί στο συγκρότημα σε ηλικία μόλις 14 ετών, το 1986, και παρέμεινε μέλος του τόσο στην πρώτη τους περίοδο όσο και στην επανένωσή τους τη δεκαετία του 2010.