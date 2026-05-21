Οι Westside Cowboy ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους με indie ορμή

Οι Westside Cowboy από το Μάντσεστερ ανακοίνωσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο It Goes On, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου μέσω της Island Records.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από το νέο single "Kick Stones (The Boys)", το οποίο έκανε πρεμιέρα στο BBC 6 Music και συνοδεύεται από videoclip γυρισμένο σε συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα-σύμβολο των φιλάθλων FC United of Manchester.

Το συγκρότημα περιγράφει τον ήχο του ως "transcendent indie", και το νέο κομμάτι λειτουργεί σαν μια εκρηκτική εισαγωγή στη φιλοσοφία τους: μεγάλα riffs, νευρική ενέργεια και μια αίσθηση βρετανικού δρόμου που μοιάζει να βγήκε από βροχερό πεζοδρόμιο λίγο πριν ξημερώσει.

Παρότι το τραγούδι κινείται σε μια σχεδόν stadium rock δυναμική, οι ίδιοι φοβήθηκαν αρχικά μήπως απομακρυνθούν υπερβολικά από τη δική τους ταυτότητα. Για να το επαναφέρουν στο προσωπικό τους σύμπαν, η μπασίστρια και τραγουδίστρια Aoife Anson O’Connell μαζί με τον drummer Paddy Murphy χρησιμοποίησαν ως ηχητικό σημείο αναφοράς μια live εκτέλεση του "What Goes On" των The Velvet Underground, φιλτράροντας τη φιλοδοξία του ’70s rock μέσα από μια πιο ακατέργαστη, νεανική ματιά.

«Το τραγούδι αφορά εξίσου τον τρόπο που το φτιάξαμε όσο και τους ίδιους τους στίχους», σημειώνει ο Paddy Murphy.

Κάπου ανάμεσα στη βρετανική indie παράδοση, τη DIY αισθητική και τον ρομαντισμό των εργατικών πόλεων που συνεχίζουν να παράγουν συγκροτήματα σαν να μην τελείωσε ποτέ το 1996, οι Westside Cowboy μοιάζουν να πατούν με το ένα πόδι στη νοσταλγία και με το άλλο σε κάτι εντελώς δικό τους.