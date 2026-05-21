Οι Untitled With Drums παρουσιάζουν το νέο single "Matter"

Οι Untitled With Drums υπέγραψαν στη Season of Mist και γιορτάζουν τη νέα συνεργασία με την κυκλοφορία του “Matter”, ενός νέου single που είναι ήδη διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες, και διαδέχεται το EP Symbols, που κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά.

Το συγκρότημα από το Clermont-Ferrand της κεντρικής Γαλλίας − πόλη γνωστή τόσο για τη φοιτητική και underground μουσική της σκηνή − παίζει μαζί από το 2014 και κινείται ανάμεσα στο alternative rock, το post-hardcore και το noise rock, χτίζοντας έναν σκοτεινό αλλά βαθιά συναισθηματικό ήχο, που θυμίζει τη γαλλική και αμερικανική underground σκηνή στα τέλη των ’90s και αρχές των ’00s.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, το “Matter” πραγματεύεται «την σχεδόν ακατανίκητη ανάγκη να υπάρχει κανείς μόνο για τον εαυτό του, να τοποθετεί τον εαυτό του πάνω απ’ όλα και να κυριαρχεί στον δικό του κόσμο». Το τραγούδι εξερευνά επίσης την ενστικτώδη τάση προς τη σύγκρουση και τη διαρκή ανάγκη υπεροχής απέναντι στους άλλους, μέσα από μια σκόπιμα παθολογική και εγωκεντρική οπτική. Με σατιρική διάθεση, οι Untitled With Drums επιχειρούν να προσεγγίσουν ορμές και παρορμήσεις που, όπως υποστηρίζουν, όλοι καλούνται να μάθουν να ελέγχουν.

Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι με τον τίτλο “Matter”, το συγκρότημα συνεχίζει να καλλιεργεί το cryptic και anti-mainstream προφίλ που συνοδεύει τη μουσική του ταυτότητα. Πιστό από την αρχή σε μία anonymous αισθητική, με τα ονόματα των μελών μέχρι τους τίτλους προηγούμενων project να αποδίδονται μόνο με δύο γράμματα.

Αν και ενεργοί από το 2014, οι Untitled With Drums τράβηξαν την προσοχή όλων με το Hollow, το ντεμπούτο album του 2020. Η κυκλοφορία του υπερπήδησε το εξαιρετικά δύσκολο timing − λίγες μόλις ημέρες πριν από το πρώτο lockdown στη Γαλλία − και κέρδισε την προσοχή και τις πολύ θετικές κριτικές του μουσικού Τύπου, οδηγώντας το συγκρότημα σε εμφανίσεις σε σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ.