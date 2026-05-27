Urne: Το πιο καλοκρυμμένο μυστικό της βρετανικής metal σκηνής

Οι Urne μπορεί να μην έχουν ακόμη περάσει στα μεγάλα headline acts της βρετανικής metal σκηνής, όμως όσοι παρακολουθούν στενά την πορεία τους, γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία. Με τρεις δίσκους μέσα σε πέντε χρόνια, συνεργασίες με μέλη των Gojira και Mastodon και έναν ήχο που ενώνει sludge, prog και κλασικό heavy metal, οι Urne μοιάζουν έτοιμοι να ξεφύγουν από τα στενά όρια του βρετανικού underground.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε στην Αγγλία από τον τραγουδιστή και μπασίστα Joe Nally, τον κιθαρίστα Angus Neyra και τον drummer James Cook, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και δεύτερος κιθαρίστας, ο Kurtis Bagley. Πριν τους Urne, οι Nally και Neyra είχαν περάσει από τους sludge/stoner punks Hang The Bastard, αποκτώντας ήδη σημαντική θέση στο βρετανικό heavy underground.

Δισκογραφικά η μπάντα ξεκίνησε με το EP The Mountain Of Gold το 2018, όμως η πραγματική άνοδος ήρθε με το ντεμπούτο άλμπουμ Serpent & Spirit το 2021. Ενώ δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν το A Feast On Sorrow, έναν δίσκο που ανέβασε αισθητά το προφίλ τους και θεωρήθηκε από αρκετούς ένα από τα πιο δυνατά metal albums του 2023 − ήταν μέσα και στις δικές μας λίστες εκείνη τη χρονιά.

Το άλμπουμ είχε και ένα σημαντικό “παράσημο”: την παραγωγή ανέλαβε ο Joe Duplantier των Gojira, ο οποίος − σύμφωνα με το Louder − επικοινώνησε ο ίδιος με το συγκρότημα, αφού άκουσε το Serpent & Spirit και προσφέρθηκε να συνεργαστεί μαζί τους. Το A Feast On Sorrow κουβαλούσε έντονο προσωπικό και συναισθηματικό φορτίο, καθώς ο Joe Nally έγραψε μεγάλο μέρος του επηρεασμένος από τη μάχη του πατέρα του με την άνοια. Οι συγκρίσεις με το Crack The Skye των Mastodon και το Magma των Gojira δεν έλειψαν τότε.

Παρότι ο δίσκος δεν έφερε το μεγάλο breakthrough για το συγκρότημα, φαίνεται πως αποτέλεσε σημείο καμπής. Η φετινή τους δουλειά, Setting Fire To The Sky, που κυκλοφόρησε από τη Spinefarm τον Ιανουάριο, δείχνει πως η μπάντα αλλάζει πίστα: κοιτάει μπροστά χωρίς να χάσει το συναισθηματικό της βάθος. Το νέο άλμπουμ μοιάζει πιο άμεσο και εξωστρεφές σε σχέση με τον προκάτοχό του. Δείχνει μία μπάντα με διάθεση να στραφεί σε κάτι πιο φωτεινό, επιστρέφοντας στις μουσικές που την διαμόρφωσαν.

Ο Joe Nally είναι ένας μουσικός εμμονικά αφοσιωμένος στο «γενεαλογικό δέντρο» του heavy metal. Ανάμεσα στις βασικές αναφορές των Urne βρίσκονται οι Deep Purple, οι Rainbow, ο Ronnie James Dio και οι Thin Lizzy επιρροές που διαπερνούν ξεκάθαρα τον νέο τους δίσκο. Μάλιστα, ο τίτλος Setting Fire To The Sky προέρχεται από μια αναφορά του Dio στον Ritchie Blackmore.

Οι Urne βρίσκονται πλέον σε μια περίεργη αλλά και ενδιαφέρουσα φάση. Είναι αρκετά «μεγάλοι» ώστε να θεωρούνται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ονόματα της βρετανικής heavy σκηνής, αν και παραμένουν τόσο underground ώστε να μοιάζουν με μυστικό που δεν έχει γίνει πρωτοσέλιδο ακόμη. Διαχρονικά, αυτή είναι πάντα μία ιδανική συνθήκη για ένα συγκρότημα έτοιμο να εκτοξευτεί δημιουργικά.



