AKRA Festival 2026: Δύο ημέρες αυτοσχεδιασμού στο Ηράκλειο Κρήτης

Το AKRA Festival, ένα διήμερο αφιερωμένο στον μουσικό αυτοσχεδιασμό και τη σύγχρονη πειραματική μουσική, θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Ιουλίου 2026 στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», εντός των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου. Οι καλλιτέχνες που φιλοξενεί προέρχονται από διαφορετικές μουσικές διαδρομές και μας καλούν να συμπράξουμε αισθητηριακά μαζί τους, σε μια εξερεύνηση που δεν τελειώνει ποτέ, σε μια εμπειρία ανοιχτή, που μπορεί να μεταμορφωθεί ανά πάσα στιγμή. Τα «άκρα» είναι τα σημεία όπου κάτι αρχίζει ή τελειώνει. Το φεστιβάλ αυτοσχεδιασμού AKRA εξερευνά το διάστημα ανάμεσα στα σημεία αυτά, τη στιγμή της δημιουργίας του έργου. Το έργο του καλλιτέχνη εξελίσσεται και αναπνέει στο «ανάμεσα», αφήνοντας χώρο για αναζήτηση, για στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται και για συναντήσεις στα σημεία μετάβασης.

Πρόγραμμα — Σάββατο 4 Ιουλίου

Η αναγνωρισμένη Pak Yan Lau sound artist και συνθέτρια, με βάση τις Βρυξέλλες, παρουσιάζει τη solo performance της. Η καλλιτεχνική της πρακτική εστιάζει στη διερεύνηση του ήχου μέσα από ηλεκτροακουστικές διαδικασίες, αυτοσχεδιασμό και ανορθόδοξα όργανα, όπως παιδικά πιάνο, prepared piano, synths, ηλεκτρονικά και ηχητικά αντικείμενα.

Pak Yan Lau

Το τρίο των Aquiles Navarro (τρομπέτα), Μάνου Μπαρκάτσα (κιθάρα) και Aleksandar Škorić (ντραμς), με έδρα τις Βρυξέλλες, κινείται στον χώρο της free jazz και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Ο Aquiles Navarro είναι ιδρυτικό μέλος των Irreversible Entanglements και έχει διεθνή αναγνώριση, με την εφημερίδα The Guardian να τον συμπεριλαμβάνει στη λίστα «30 New Artists for 2021». Ο Μάνος Μπαρκάτσας επιμελείται τα Amazing Grez Sessions στις Βρυξέλλες, σημείο αναφοράς της αυτοσχεδιαστικής σκηνής της πόλης, ενώ ο Aleksandar Škorić συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αυτοσχεδιαστική σκηνή.

Η παράσταση «Εκτός Χρόνου» φέρνει τον δεξιοτέχνη του μαντολίνου Μιχάλη Κονταξάκη σε σύμπραξη με τον μουσικό Γιώργο Κλάδο (electronics), σε μια μουσική εξερεύνηση στην ψυχή της Κρήτης με πυξίδα το ένστικτο, τη συνθήκη ύπαρξης πριν τον λόγο και τη δομή. Ο κινηματογραφιστής Πέτρος Κολοτούρος συνδιαλέγεται μαζί τους επί σκηνής, εμπλουτίζοντας την εμπειρία με μια ποιητική και αυτοσχεδιαστική κινηματογραφική προβολή.

Πρόγραμμα — Κυριακή 5 Ιουλίου

Ο Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) παρουσιάζει το σόλο έργο του με τίτλο «Χώμα», με ηχητικές παρεμβάσεις από τον Μάρκο Πινακουλάκη. Ο Ψαρογιώργης έχει επιδράσει στη σύγχρονη πορεία της κρητικής μουσικής, ενώ ο ίδιος διευρύνει διαρκώς τον μουσικό του ορίζοντα μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Godspeed You! Black Emperor, PJ Harvey, Dirty Three και τον Jim White στο σχήμα Xylouris White. Στην παράσταση «ΧΩΜΑ», οι Ξυλούρης και Πινακουλάκης δημιουργούν μια εμπειρία που καταργεί τις μουσικές νόρμες και οδηγεί το κοινό σε έναν εσωτερικό κόσμο ήχων, μνήμης και συγκίνησης.

Οι Miracle είναι το δυναμικό τρίο των Γιώτη Δαμιανίδη στην κιθάρα και το μπάσο, João Lobo στα ντραμς και Giovanni Di Domenico στο Hohner Pianet. Ένα συγκρότημα που κινείται ανάμεσα στην jazz, το funk και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό και τελετουργικό ηχοτοπίο που έχει χαρακτηριστεί ως «εκκλησιαστικό free funk»: Μουσική ακατέργαστη, groovy, τελετουργική και ασυγκράτητα χαρούμενη. Στο Akra θα παρουσιάσουν τον δεύτερο δίσκο του με τίτλο «Press Pray” που θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026.

Οι TROT είναι ένα τρίο που αποτελείται από τον Βίκτωρα Τσιλιμπάρη (synths, electronics), τον Δημήτρη Κουλεντιανό (κοντραμπάσο) και τον Δημήτρη Οικονόμου (ντραμς), με βάση την Αθήνα. Ο ήχος τους κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό και τον ακουστικό ήχο, με τον αυτοσχεδιασμό στον πυρήνα της μουσικής του. Glitches, αναλογικοί θόρυβοι και φθαρμένα loops συνθέτουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ηχητικό τοπίο, όπου η δομή παραμένει ανοιχτή και κάθε live performance διαμορφώνεται αποκλειστικά τη στιγμή που συμβαίνει.

TROT

Το φεστιβάλ AKRA φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για την πόλη του Ηρακλείου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ εστιάζει στον ηχητικό πειραματισμό και στις ελεύθερες μουσικές φόρμες. Παράλληλα, το AKRA φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα φιλοξενίας, συνδημιουργίας και δικτύωσης, ενθαρρύνοντας νέες συνεργασίες ανάμεσα σε μουσικούς, sound artists και εικαστικούς από διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές διαδρομές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στην τοπική και τη διεθνή σκηνή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού πεδίου καλλιτεχνικής ανταλλαγής και πειραματισμού στην Κρήτη.

Το AKRA Festival διοργανώνεται από την ΑΜΚΕ First Draft, με στόχο την προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαπολιτισμική συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν την τοπική ταυτότητα και συμβάλλουν στην πολιτισμική αποκέντρωση. Με κέντρο το Ηράκλειο Κρήτης, το AKRA γίνεται ένα ευρωπαϊκό σημείο μουσικής συνάντησης.

INFO: AKRA Festival

Τιμές Εισιτηρίων

Ημερήσιο: 20€

Διήμερο: 35€

Παιδιά (έως 12 ετών): Δωρεάν

Έναρξη 20:30 | Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις»

Περισσότερες πληροφορίες: akrafestival.com

Ακολουθήστε το AKRA Festival: Instagram: @akra.her | Facebook: Akra Festival