Η Θεσσαλονίκη μυρίζει ξανά δρόμο, καπνό και φρεσκοψημένο ζυμάρι: Το Street Food Festival επιστρέφει πιο "νόστιμο" από ποτέ

Υπάρχουν κάποια πράγματα που η Θεσσαλονίκη ξέρει να κάνει (σχεδόν ενοχλητικά) καλά. Όπως το να ξενυχτάει. Ή το να συζητάει σαν να λύνει τα μυστήρια του σύμπαντος πάνω από ένα ποτό. Και φυσικά να τρώει. Όχι απλώς "να βγει για φαγητό", αλλά να αντιμετωπίζει το street food σαν μια μικρή αστική τελετουργία. Με σάλτσες στα χέρια, μουσική να βαράει από μακριά και παρέες που χάνονται ανάμεσα σε neon πινακίδες και μυρωδιές από ψημένο ψωμί.

Κάπως έτσι επιστρέφει και φέτος το Thessaloniki Street Food Festival, στην 9η του χρονιά, μετατρέποντας από τις 20 έως τις 24 Μαΐου τον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ σε ένα τεράστιο γευστικό playground. Για πέντε ημέρες, η πόλη θα μοιάζει με ένα παράξενο κινηματογραφικό crossover όπου bao buns συναντούν tacos, burgers κοντράρονται με ασιατικά noodles και οι ουρές μπροστά στα booths γίνονται σχεδόν κοινωνικό event από μόνες τους.

Περισσότερα από 20 street food spots και corners θα απλωθούν στον χώρο, μαζί με rest areas για τις απαραίτητες ανάσες ανάμεσα σε ένα ακόμα fried chicken sandwich και εκείνη τη "μία τελευταία μπουκιά", η οποία, βέβαια, ποτέ δεν είναι πραγματικά τελευταία. Το vibe παραμένει αυτό που έκανε το φεστιβάλ θεσμό: χαλαρό, πολύχρωμο, λίγο chaotic, σαν καλοκαιρινή βόλτα που ξέφυγε τελείως από το πρόγραμμα.

Και επειδή κανείς δεν θέλει να τρώει σιωπηλά σαν να βρίσκεται σε εταιρικό lunch break, το μουσικό πρόγραμμα φέτος απλώνεται σε δύο stages. Το live stage ξεκινά δυνατά με τον Εισβολέα Full Band και τον Ταφ Λάθος να δίνουν hip hop παλμό στην πρώτη μέρα, πριν τη σκυτάλη πάρουν οι Χατ Τρικ με το γνωστό τους αλήτικο rock 'n' roll σύμπαν. Λίγο αργότερα, οι Banda Entopica φέρνουν τη δική τους διονυσιακή φρενίτιδα, ενώ οι Social Waste και οι Χαΐνηδες μετατρέπουν το Σάββατο σε κάτι ανάμεσα σε γιορτή δρόμου και πολιτικό πανηγύρι μιας άλλης Ελλάδας που ακόμα αντιστέκεται.

Το closing της Κυριακής κινείται πιο urban και νυχτερινά. Ο Dj Squeezy αναλαμβάνει να σηκώσει τη θερμοκρασία με hip hop, funk και disco selections, πριν εμφανιστεί ο Ζήνων, ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που μοιάζουν να γράφουν τραγούδια περπατώντας μόνοι τους σε φωτισμένες λεωφόρους μετά τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, το δεύτερο DJ stage θα κινείται ασταμάτητα ανάμεσα σε house, ηλεκτρονικά beats, disco grooves και hip hop sets από DJs της Θεσσαλονίκης, θυμίζοντας γιατί αυτό το φεστιβάλ δεν είναι απλώς "ένα event με φαγητό". Είναι η στιγμή που η πόλη βγαίνει έξω, συναντιέται, χορεύει, λερώνει τα χέρια της με sauce και για λίγο ξεχνά ότι αύριο υπάρχει inbox.

Κάπου ανάμεσα σε καπνούς, μπάσα και τηγανητές πατάτες, η Θεσσαλονίκη θα κάνει πάλι αυτό που ξέρει καλύτερα: να μοιάζει ζωντανή.

INFO:

Thessaloniki Street Food Festival 2026

Tετάρτη έως Κυριακή, 20 – 24 Μαΐου

Δ.Ε.Θ. – TIF HELEXPO

Ώρες & Ημέρες λειτουργίας

Τετάρτη έως Παρασκευή: 17:00 – 00:00

Σάββατο & Κυριακή: 12:00 – 00:00 (12:00 – 16:00 Ελεύθερη Είσοδος)

Γενική Είσοδος: 6€

Οι 20.000 πρώτοι επισκέπτες θα λάβουν memorabilia Cup του Festival.

Official Facebook Event

Προπώληση – Διάθεση Εισιτηρίων:

Προπώληση – Διάθεση Εισιτηρίων: E-Tickets: Αποκλειστικά από το Viva.gr