5 ημέρες γεύσης, μουσικής και εκρηκτικής ενέργειας στο Thessaloniki Street Food Festival 2026

Τετάρτη έως Κυριακή

20– 24 Μαΐου

Δ.Ε.Θ. – TIF HELEXPO

Ώρες & Ημέρες λειτουργίας

Τετάρτη έως Παρασκευή: 17:00 – 00:00

Σάββατο & Κυριακή: 12:00 – 00:00 (12:00 – 16:00 Ελεύθερη Είσοδος)

Γενική Είσοδος: 6€

Οι 20.000 πρώτοι επισκέπτες θα λάβουν memorabilia Cup του Festival

Music Program – Live Stage

Τετάρτη 20/5: Εισβολέας Band | ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

Πέμπτη 21/5: ΧΑΤ ΤΡΙΚ

Παρασκευή 22/5: Banda Entopica

Σάββατο 23/5: Χαΐνηδες | Social Waste

Κυριακή 24/5: ΖΗΝΩΝ | DJ Squeezy

Για ακόμα μια χρονιά στο Thessaloniki Street Food Festival θα υπάρχει πλήρες μουσικό πρόγραμμα σε 2 music stages, ένα με Live και ένα με Dj’s. Καθώς οι επισκέπτες θα γεύονται τις street food επιλογές τους θα απολαμβάνουν παράλληλα μια μουσική πανδαισία που θα τους απογειώνει. Tο Thessaloniki Street Food Festival υπόσχεται για ακόμα μια φορά υπέροχες στιγμές γεμάτες απογειωτικές γεύσεις και φυσικά πολύ μουσική!

Την απόλαυση των υπέροχων αυτών γεύσεων θα ολοκληρώνει και φέτος ένα πλήρες μουσικό πρόγραμμα με 2 music stages γεμάτο σπουδαία ονόματα. Το stage των Live εμφανίσεων ξεκινά εντυπωσιακά την Τετάρτη 20/5 με τoν βετεράνο της hip hop, τον σπουδαίο Εισβολέα με Full Band και φουλ ενέργεια σ’ ένα εκρηκτικό live που δε θα αφήσει κανένα στη θέση του. Την μέρα θα έχει ανοίξει ο Ταφ Λάθος, ένας από τους κυριότερους εκφραστές και από τους πλέον πρωτοποριακούς εκπροσώπους της ελληνικής hip hop σκηνής. Με το μουσικό του εύρος και τη δύναμη των στίχων του θα ξεσηκώσει το κοινό του TSFF.

Την επόμενη 21 Μαΐου το stage καταλαμβάνουν οι Xατ Τρικ το καταραμένο τρίο που φτιάχτηκε για τις δύσκολες ώρες και δίνει δύναμη όταν είναι σκούρα τα πράγματα. Η τελευταία ροκ εν ρολ συμμορία θα προσφέρει όπως πάντα μια πρωτόγνωρη ροκ εν ρολ εμπειρία βγαλμένη από την κόλαση. Την Παρασκευή 22/5 θα απολαύσουμε την Banda Entopica, με τη χορευτική, εκστατική φρενίτιδα από παραδοσιακά τραγούδια και πρωτότυπες συνθέσεις που μοιράζουν απλόχερα στα live τους.

Στις 23/5 τη μέρα ανοίγουν οι Social Waste, με την όπως πάντα δυναμική σκηνική παρουσία τους, υπό τους ήχους λαούτου, γκάιντας, αρχαίας λύρας & άλλων οργάνων της Μεσογείου θα μας προσφέρουν έναν συνδυασμό των μελωδιών & ρυθμών τους με τον κοινωνικοπολιτικό στίχο & το δυναμισμό της χιπ-χοπ. Για την επόμενη μπάντα τα πολλά λόγια περιττεύουν. Οι Χαΐνηδες αποτελούν ένα ανοιχτό σύνολο, που εδώ και δεκαετίες ανακαλύπτει μουσικούς δρόμους από την Κρήτη ως τη Μικρασία και από την Ανατολή πάλι πίσω στα Βαλκάνια. Τα τραγούδια τους αναβλύζουν τόλμη, είναι θαρραλέα, σε μία εποχή που η αλήθεια είναι στο περιθώριο. Το βράδυ του Σάββατου θα μας παρασύρουν στα δικά τους ιδιαίτερα μονοπάτια.

Για το τέλος, μια εντυπωσιακή Κυριακή 24/5, αρχικά με τον Dj Squeezy που θα ανεβάσει στα ύψη την ατμόσφαιρα με hip hop, soulful, groovy & funk αλλά και disco ρυθμούς. Τη συνέχεια αναλαμβάνει ο Ζήνων, γνωστός για το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα που ξεχώρισε γρήγορα για τους αστικούς ποιητικούς στίχους των τραγουδιών του που εξερευνούν τις επιθυμίες, τα συναισθήματα, τα σχέδια, τις συμπεριφορές και τις σχέσεις των ανθρώπων στις σύγχρονες πόλεις. Θα παρασύρει το κοινό με την αεικίνητη σκηνική παρουσία του και τον αυθορμητισμό του.

Music Program – DJ’s Stage

Στο δεύτερο Stage το Thessaloniki Street Food Festival 2026 στήνει μια γιορτή Μουσικής με ήχους και ακούσματα Ηλεκτρονικά, House, Disco αλλά και Hip Hop. Για ένα τετραήμερο ένας μουσικός πλέον θεσμός επιστρέφει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου θα εμφανιστούν σπουδαίοι dj’s της Θεσσαλονικης. Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης (TIF Helexpo), το TSFF πραγματοποιεί μια γιορτή μουσικής χωρίς όρια και σύνορα, με σκοπό τη χαρά της συνύπαρξης της νεολαίας της πόλης, του χορού αλλά και τη δημιουργικότητα καλλιτεχνών και DJ`s.