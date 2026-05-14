Πληροφορίες

Οι Ghost σε νέα κινηματογραφική «τελετή»

Η μπάντα φέρνει τo υπερθέαμα της Skeletour σε ΙΜΑΧ concert film.

Ghost
Avopolis Team

Ghost μεταφέρουν ξανά το ritual των live τους στους κινηματογράφους. Το συγκρότημα δημοσίευσε χθες ένα ατμοσφαιρικό teaser στα social media, όπου η diamond-crusted μάσκα του Papa V Perpetua, της τελευταίας περσόνα του Tobias Forge, πλησιάζει ρυθμικά προς εμάς, πριν πέσει το super «Coming this August to cinemas and IMAX».

Παρότι, η μπάντα δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον επίσημο τίτλο του φιλμ ή λεπτομέρειες, όλα δείχνουν πως πρόκειται για το πολυσυζητημένο φιλμ που γυρίστηκε στις τελευταίες εμφανίσεις της περιοδείας Skeletour στο Palacio de los Deportes της Πόλης του Μεξικού, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μπάντα είχε τότε επιβεβαιώσει ότι κατέγραφε τις συναυλίες, για να τις δει και ο υπόλοιπος κόσμος κάποια στιγμή.

Η νέα ταινία αποτελεί το δεύτερο κινηματογραφικό live των Ghost, μετά το Rite Here Rite Now του 2024, το οποίο είχε γυριστεί στο Kia Forum του Λος Άντζελες και συνδύαζε live footage με fictional αφήγηση γύρω από το lore της μπάντας. Μάλιστα τότε το εν λόγω show είχε τρεντάρει για την αυστηρή απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων – οι θεατές έπρεπε να κλειδώσουν τις συσκευές τους σε ειδικές θήκες Yondr πριν μπουν στον χώρο. Η περίσταση ήταν μια αποκάλυψη για τον Tobias Forge, που είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη εμπειρία θύμιζε «ταξίδι στον χρόνο», εννοώντας πως μόλις 10 χρόνια πίσω, το κοινό δεν κρυβόταν πίσω από τις οθόνες των κινητών. Χωρίς αυτά, συμμετείχε ολοκληρωτικά στη συναυλία.

Το νέο φιλμ αναμένεται να έχει αισθητά διαφορετική αισθητική από το προηγούμενο, καθώς οι Ghost έχουν αποκαλύψει ότι το footage γυρίστηκε σε φιλμ 16mm. Το Skeletour πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην περσινή και φετινή χρονιά, για την προώθηση του άλμπουμ Skeletá, το οποίο αποδείχθηκε ένα ακόμη εμπορικό και καλλιτεχνικό success story για το συγκρότημα.

Μετά το τέλος της περιοδείας, ο Forge δήλωσε πως σκοπεύει να απομακρυνθεί προσωρινά από τη δραστηριότητα των Ghost, ώστε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και σε άλλα δημιουργικά project.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Claudine Longet

Πέθανε η Claudine Longet, η τραγουδίστρια που σημάδεψε την pop κουλτούρα με τη ζωή και το σκάνδαλό της

Η Claudine Longet, τραγουδίστρια και τηλεοπτική περσόνα των 60s που συνδέθηκε τόσο με τη λαμπερή...
Salem

Οι Salem επέστρεψαν αιφνιδιαστικά με το σχεδόν δίωρο άλμπουμ “Red Dragon”

Χωρίς καμία προειδοποίηση, οι Salem κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ "Red Dragon", την πρώτη...
The Avalanches

Οι The Avalanches επιστρέφουν με το νέο single "Together" και προαναγγέλλουν νέο άλμπουμ

Έξι χρόνια μετά την τελευταία τους επίσημη νέα κυκλοφορία, οι The Avalanches επιστρέφουν με το...

Featured

Starbenders

Starbenders: «Τα τραγούδια δεν είναι content και οι μπάντες δεν είναι projects»

Λίγο πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, οι Starbenders μιλούν στον Γιάννη Παπαϊωάννου για αλγόριθμους, περιοδείες,...

Ο απόηχος της μεγαλύτερης συναυλίας του 2026

Μια εβδομάδα σχεδόν μετά την μεγαλύτερη ίσως συναυλία επί ελληνικού εδάφους, ήρθε η ώρα για...
Ambassade

Ambassade – Manrira

Οι συνεχώς μετατοπιζόμενοι Ambassade επιστρέφουν με ένα δίσκο που απομακρύνεται από τον ψυχρό ήχο,...

Best of Network