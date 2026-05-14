Οι Duran Duran δεν πάνε στο Glastonbury. Το Glastonbury θα πάει σε αυτούς

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στους Sunday Times, οι Duran Duran απάντησαν ως γνήσιοι Birmingham lads: Είναι διαθέσιμοι να εμφανιστούν στο Glastonbury αλλά μόνο αν τους δοθεί μία θέση στο headline slot. Το ιστορικό βρετανικό συγκρότημα επανέφερε δημόσια τη θέση του σχετικά με το διάσημο φεστιβάλ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια «δευτεροκλασάτη πρόσκληση».

O Simon Le Bon ανέφερε χαρακτηριστικά, «Θέλουμε να παίξουμε αλλά όχι σε μια disco tent στις 3 το μεσημέρι, το οποίο είναι αυτό που μας είχαν προτείνει. Θέλουμε το σωστό slot». Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι σημαίνει «σωστό slot», ο Le Bon απάντησε χωρίς περιστροφές, «Δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε κάτω από κανέναν στο line-up» και συνέχισε, «Θα περιμένουμε, γιατί είμαστε headline act. Τόσο απλό είναι».

Απόλυτος και συνεπής, μιας και το 2023, o ίδιος είχε πάλι δηλώσει ότι είχε ορκιστεί να μην πατήσουν στο Glastonbury, αν οι Duran δεν εμφανιστουν στo Pyramid Stage σε μια αξιοπρεπή ώρα το βράδυ. Tότε μάλιστα είχε ομολογήσει, «Παρότι παλιότερα μου είχαν προτείνει να κατασκηνώσω, να κάνω glamping ή ακόμη και να μας πηγαινοφέρουν με ελικόπτερο, πάντα έλεγα όχι, καθαρά για λόγους αρχής». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Nick Rhodes, ο οποίος σχολίασε σκωπτικά «Πιστεύω πως έχουν το τηλέφωνό μας. Δεν το έχουμε αλλάξει».

Η αλήθεια είναι ότι το ενδεχόμενο να τους προταθεί μία από τις τρεις headline θέσεις στο Glastonbury φαίνεται δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς το τρελό traffic που παίζει στη παγκόσμια σκηνή. Από την άλλη καλά κάνουν και ρίχνουν το γάντι στο Glasto, γιατί είναι pop legends και τα πραγματικά κορυφαία τραγούδια τους από τα 80s είναι stadium anthems. Το Birmingham είχε wild boys πολύ πριν τους Peaky Blinders.

ΒΤW, οι Duran θα είναι headliners στο BST Hyde Park του Λονδίνου στις 5 Ιουλίου, με special guests τους Scissor Sisters.