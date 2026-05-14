Η Eartheater επιστρέφει με νέο άλμπουμ και το προσωπικό single "Paradise Rains"

Η Eartheater ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ Heavenly Body: If I’m the Bottle You’re the Message, που κυκλοφορεί στις 14 Ιουλίου, δίνοντας στη δημοσιότητα το βιωματικό νέο single "Paradise Rains".

Eartheater
Avopolis Team

Η Eartheater ανακοίνωσε την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ της με τίτλο Heavenly Body: If I’m the Bottle You’re the Message, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 14 Ιουλίου μέσω της προσωπικής της δισκογραφικής, Chemical X.

Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα το νέο κομμάτι "Paradise Rains", ένα τραγούδι βαθιά προσωπικό που λειτουργεί ως φόρος τιμής στη φάρμα όπου μεγάλωσε και στην οποία επέστρεψε πρόσφατα μετά από είκοσι χρόνια απουσίας. Όπως ανέφερε η ίδια: “Συνέλαβα το μωρό μου την ημέρα που επιστρέψαμε για πρώτη φορά στο κτήμα. Τόσες αναμνήσεις, καλές και κακές, αναστήθηκαν εκεί, ενώ παλιές εντάσεις διαλύθηκαν μέσα σε μια βαθιά αγάπη με τη νέα μικρή μου οικογένεια”.

Η Eartheater επιβεβαίωσε επίσης μια σειρά από headline εμφανίσεις για τον Ιούλιο, με τρεις βραδιές στο Masonic Lodge at Hollywood Forever στο Los Angeles και δύο εμφανίσεις στο Bowery Ballroom της New York City. Τον Αύγουστο θα ακολουθήσουν συναυλίες σε London, Paris και Berlin.

Κάπου ανάμεσα σε avant-pop θραύσματα, ηλεκτρονικά φαντάσματα και μια σχεδόν σωματική εξομολόγηση, η Eartheater συνεχίζει να χτίζει έναν κόσμο που μοιάζει σαν να γεννήθηκε μέσα από χαλασμένες κασέτες, οικογενειακά τραύματα και καλοκαιρινές καταιγίδες που δεν λένε να τελειώσουν.

 

