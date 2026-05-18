Πληροφορίες

Οι Jungle Rot κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ "Cruel Face Of War"

Το αμερικανοί βετεράνοι του death metal, Jungle Rot, επιστρέφουν με το "Cruel Face Of War", έναν δίσκο γεμάτο βαριά riffs, πολεμική ένταση και old-school επιθετικότητα, με συμμετοχή του Dave Ingram των Benediction.

Φωτ.: Alex Zarek
Avopolis Team


Οι Jungle Rot έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους άλμπουμ Cruel Face Of War μέσω της Unique Leader Records, συνεχίζοντας μια πορεία άνω των τριών δεκαετιών μέσα στον χώρο του αμερικανικού death metal.

Ο δίσκος αποτελεί τη διάδοχη κυκλοφορία του A Call To Arms του 2022 και παραμένει απόλυτα πιστός στη χαρακτηριστική αισθητική των Jungle Rot: ωμό, ευθύ death metal βασισμένο σε ογκώδη riffs, βαριά grooves και μια σχεδόν hardcore επιθετικότητα που το συγκρότημα υπηρετεί σταθερά από τις αρχές των ‘90s.

Το Cruel Face Of War ηχογραφήθηκε από τον Chris Djuricic στο Bell City Sound Company, ενώ το mix και το mastering ανέλαβε ο Dan Swanö στο Unisound Studio. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα κομμάτια, ανάμεσά τους και το “Horrors Vile”, στο οποίο συμμετέχει ως guest ο Dave Ingram των Benediction και πρώην μέλος των Bolt Thrower.

 

