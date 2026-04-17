«Η Αμερική είναι βαθιά διχασμένη», λέει ο frontman των Foo Fighters

Ο Dave Grohl, που παραδοσιακά αποφεύγει τις ανοιχτά πολιτικές τοποθετήσεις, παραδέχθηκε σε νέα συνέντευξή του πως η σημερινή Αμερική μοιάζει «βαθιά διχασμένη». Μιλώντας στους Irish Times, ο frontman των Foo Fighters κλήθηκε να σχολιάσει την κοινωνικοπολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης και πόλωσης.

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Grohl ξεκίνησε λέγοντας πως «μεγαλώνουμε πια», προσθέτοντας ότι «ο γαμημένος Neil Young είναι πιο θυμωμένος από ποτέ», πριν περάσει σε πιο σοβαρό τόνο. «Είναι δύσκολο να μη νιώθεις πολιτικά φορτισμένος ζώντας στην Αμερική, όπου είμαστε βαθιά διχασμένοι. Υπάρχει αδικία, υπάρχει τόσο πολύ μίσος και φόβος, και είναι εξαντλητικό», δήλωσε.

Ο Grohl τόνισε πως προσπαθεί να λειτουργεί με ανοιχτότητα και θετικότητα: «Προσπαθώ να αγαπώ τους πάντες, γιατί πιστεύω ότι αυτό οφείλεις να κάνεις». Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι απαιτείται ουσιαστική αλλαγή ώστε να μη βαθύνει ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο κλίμα σύγκρουσης, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να βρεθεί σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στάση των Foo Fighters απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ είναι ήδη γνωστή. Το συγκρότημα είχε αρνηθεί τη χρήση του "My Hero" στην προεκλογική εκστρατεία του το 2024, ενώ τα σχετικά δικαιώματα δόθηκαν αργότερα στην καμπάνια των Δημοκρατικών με επικεφαλής την Kamala Harris. Όχι, ο Grohl δεν εμφανίζεται (ακόμα) ως ιδεολόγος ή επαναστάτης. Μοιάζει περισσότερο με κάποιον που κοιτάζει γύρω του και λέει το αυτονόητο, γιατί όταν μια κοινωνία βυθίζεται στον φόβο, ακόμα και η καλοσύνη αρχίζει να μοιάζει πολιτική πράξη.