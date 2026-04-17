Boards of Canada: Πρώτο νέο κομμάτι μετά από 13 χρόνια με το μυστηριώδες "Tape 05"

Το θρυλικό σκωτσέζικο δίδυμο επέστρεψε αιφνιδιαστικά με νέο track, αφίσες σε μεγάλες πόλεις και το γνώριμο πέπλο μυστηρίου που πάντα τους συνόδευε.

Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Boards of Canada έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο νέο τους κομμάτι εδώ και 13 χρόνια, με τίτλο “Tape 05”, συνεχίζοντας την παράδοση των σιωπηλών αλλά εκκωφαντικών επιστροφών. Το track ανέβηκε χωρίς προειδοποίηση στο επίσημο YouTube κανάλι τους, λίγο μετά την εμφάνιση αφισών σε δρόμους του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρνιας και της περιοχής Shibuya στο Τόκιο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τον προηγούμενο μήνα το συγκρότημα είχε αποστείλει VHS κασέτες σε θαυμαστές, διακοσμημένες με το χαρακτηριστικό εξαγωνικό λογότυπό τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κασέτες περιείχαν ηχητικό υλικό από διαφήμιση περιοδικού χριστιανικής βιβλικής σχολής που είχε σταματήσει να κυκλοφορεί το 1991. Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ μιας μπάντας που πάντα επικοινωνούσε μέσα από γρίφους, θραύσματα και παράξενες αναφορές.

Το “Tape 05” δεν έχει συνοδευτεί από επίσημη ανακοίνωση ή σημειώσεις, ούτε έχει εμφανιστεί ακόμη στις streaming πλατφόρμες. Ωστόσο, η Warp Records το έχει ήδη κοινοποιήσει στα social media της, ενισχύοντας τις εικασίες ότι κάτι μεγαλύτερο βρίσκεται καθ’ οδόν.

Μουσικά, το νέο κομμάτι κινείται στη γνώριμη περιοχή των Boards of Canada: downtempo παλμοί, φθαρμένες αναλογικές υφές, νοσταλγία που δεν είναι ποτέ αθώα και μελωδίες που μοιάζουν να αναδύονται από μισοσβησμένες παιδικές αναμνήσεις. Δεν ανακαλύπτουν ξανά τον εαυτό τους — και ευτυχώς δεν το χρειάζονται.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους ήταν το Tomorrow’s Harvest του 2013, που είχε ακολουθήσει οκτώ χρόνια σιωπής μετά το The Campfire Headphase. Έτσι, σε μια εποχή όπου όλοι φωνάζουν για προσοχή, οι Boards of Canada συνεχίζουν να ψιθυρίζουν. Αλλά κι έτσι, πάλι, όλοι ακούνε.

 

 

 

