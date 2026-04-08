Οι Boards of Canada πυροδοτούν θεωρίες για νέο υλικό με μυστηριώδεις VHS κασέτες

Οι περισσότεροι καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό επιστρέφουν με singles. Οι Boards of Canada, αν όντως επιστρέφουν, το κάνουν σαν ένα φάντασμα που έχει αφήσει ίχνη πάνω σε μαγνητική ταινία. Τις τελευταίες ημέρες, fans άρχισαν να μοιράζονται footage από περίεργες VHS κασέτες που φέρονται να στάλθηκαν μέσω δικτύων διανομής που συνδέονται με τη Warp Records και το retail της σκέλος, Bleep.

Ένα βίντεο που ανέβηκε στο Reddit δείχνει αλλοιωμένα αναλογικά visuals, ήχους που θυμίζουν shortwave transmissions και φωνητικά αποσπάσματα που μπλέκονται μεταξύ τους σαν σπασμένες μνήμες. Χρήστης που ισχυρίζεται ότι έλαβε την κασέτα ανέφερε πως έφτασε "τυχαία (…) από την ίδια διεύθυνση που χρησιμοποιούν Warp και Bleep για αποστολές" στις ΗΠΑ.

Η κοινότητα έχει ήδη βυθιστεί σε λεπτομερή ανάλυση του υλικού, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσει κρυμμένες φράσεις, συμβολικές εικόνες και εκρήξεις από δεδομένα που μοιάζουν με frequency-shift keying ενσωματωμένα στον ήχο. Άλλοι εντόπισαν παραμορφωμένα samples που θυμίζουν υλικό από το Societas x Tape, μαζί με αντίστροφα και βαριά επεξεργασμένα φωνητικά.

Πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι κυκλοφορούν περισσότερες από μία κασέτες, επαναφέροντας μνήμες από τις κρυπτικές pre-release καμπάνιες που είχαν προηγηθεί παλαιότερων projects των Boards of Canada, όπως το Tomorrow’s Harvest του 2013. Οι εικασίες κινούνται από νέο άλμπουμ μέχρι ένα ευρύτερο archival box set, που πιθανώς να συμπέσει η κυκλοφορία του γύρω από το Record Store Day.

Αν όντως επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το πρώτο νέο υλικό των Boards of Canada εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Και ίσως για μια ακόμη υπενθύμιση ότι κάποιοι ήχοι δεν επιστρέφουν ποτέ καθαρά, έρχονται πάντα παραμορφωμένοι, σαν ανάμνηση που αρνείται να γίνει παρόν.