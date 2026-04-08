To B2B του Fred again.. και του Thomas Bangalter των Daft Punk τώρα διαθέσιμο για streaming

Κάποιες φορές η ηλεκτρονική μουσική μοιάζει με αρχείο. Κάποιες άλλες αυτό το αρχείο μοιάζει ξαφνικά αναπνέει ξανά. Το B2B σετ του Fred again.. με τον Thomas Bangalter, τη μισή καρδιά των Daft Punk, είναι πλέον διαθέσιμο για streaming στο Apple Music, σαν ένα ντοκουμέντο από μια βραδιά που δύσκολα επαναλαμβάνεται.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, ως ο τελευταίος σταθμός του βρετανικού σκέλους της περιοδείας "USB002". Ένα tour που λειτούργησε σαν ανοιχτό εργαστήριο, με διαφορετικό καλεσμένο κάθε βράδυ: από τους Underworld και τον Mike Skinner μέχρι τη La Roux, τη Nia Archives, τους The Streets, τη Romy, τον D Double E και τον Ezra Collective.

Για το φινάλε, ο Fred επέλεξε κάτι που ξεπερνά την έννοια του guest. Ο Bangalter ανέβηκε στη σκηνή για τη δεύτερη μόλις ζωντανή εμφάνισή του μέσα σε δύο δεκαετίες, κουβαλώντας μαζί του μια ολόκληρη εποχή. Σε αντίθεση με την κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι στα τέλη του 2025, το λονδρέζικο σετ άνοιξε το αρχείο των Daft Punk: "Harder, Better, Faster, Stronger", "Around The World", "One More Time", "Technologic", αλλά και το "Starboy", η συνεργασία τους με τον The Weeknd. Κομμάτια που επανενεργοποιήθηκαν, σαν μνήμες που βρήκαν ξανά σώμα.

Ο Fred again.. παραδέχτηκε πως το συγκεκριμένο σετ τον έβγαλε εκτός της συνήθους δημιουργικής του απόστασης: «Συνήθως δεν βλέπω πίσω ό,τι κάνω. Απλώς συνεχίζω. Αλλά με αυτό… δεν μπορώ να σταματήσω». Ίσως γιατί, όπως λέει, δεν αφορά μόνο τη δική του μουσική, αλλά κάτι πιο ανθρώπινο, μια στιγμή που δεν ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν, αλλά σε όλους όσοι ήταν εκεί, ή όσοι θα την ανακαλύψουν τώρα.