Οι MONO επιστρέφουν με το "Snowdrop" και το πρώτο δείγμα "Winter Daphne"

Οι MONO επιστρέφουν με το Snowdrop, που αναμένεται στις 12 Ιουνίου 2026 μέσω Temporary Residence Ltd., δίνοντας ήδη στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι, "Winter Daphne".

Το άλμπουμ σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή για το συγκρότημα, καθώς είναι το πρώτο χωρίς τον Steve Albini, τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους που πέθανε το 2024 και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο τους για πάνω από δύο δεκαετίες. Τη θέση του στην παραγωγή παίρνει ο Brad Wood, γνωστός από συνεργασίες με Touché Amoré και The Smashing Pumpkins, επιλεγμένος όχι μόνο για τη συγγένεια στον ήχο, αλλά και για τη σχέση του με τον Albini.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Electrical Audio, έναν χώρο σχεδόν τελετουργικό για τους MONO, όπου επιστρέφουν ξανά, αυτή τη φορά με διαφορετική σκιά να αιωρείται πάνω από τις λήψεις. Στο "Snowdrop" συμμετέχει ο μαέστρος Chad McCullough, με ένα σύνολο δέκα μουσικών και μια οκταμελή χορωδία να επεκτείνουν τη γνώριμη κινηματογραφική τους κλίμακα. Το τελικό mix έγινε στο Λος Άντζελες από τον ίδιο τον Wood.

Θεματικά, ο δίσκος κινείται γύρω από το πένθος, τη μνήμη και μια παράξενη, σχεδόν ήσυχη ευγνωμοσύνη. Αντλώντας έμπνευση από τη "γλώσσα των λουλουδιών", κάθε κομμάτι λειτουργεί σαν συμβολική χειρονομία αποχαιρετισμού. Το "Winter Daphne", το πρώτο δείγμα, περιγράφεται από το συγκρότημα ως εκείνη η τελευταία αναλαμπή ζωής — μια στιγμή όπου όλα επιστρέφουν για λίγο, πριν σβήσουν.

Και ίσως εκεί, ανάμεσα σε ορχηστρικές κορυφώσεις και σιωπές που δεν είναι ποτέ πραγματικά κενές, οι MONO καταγράφουν το πώς θυμάται το σώμα, όταν το μυαλό έχει ήδη αρχίσει να αφήνει.