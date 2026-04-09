Nine Inch Nails και Boys Noize ενώνουν δυνάμεις ως Nine Inch Noize με νέο άλμπουμ

Οι Nine Inch Nails και ο Boys Noize επιβεβαίωσαν τις λεπτομέρειες της πρώτης τους κοινής δισκογραφικής δουλειάς, η οποία θα κυκλοφορήσει με το όνομα Nine Inch Noize. Μέσα από ανάρτηση στο Instagram στις 8 Απριλίου, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν λιτά: “NINE INCH NOIZE • HALO 38 • APRIL 17TH • PRE-SAVE NOW”.

Την ίδια στιγμή, billboard που εμφανίστηκε στο Indio της Καλιφόρνια, κοντά στο Coachella, επιβεβαιώνει την κυκλοφορία με την ένδειξη “Nine Inch Noize. Album Out 4.17.26”, ενισχύοντας το ήδη έντονο ενδιαφέρον γύρω από το project.

Η σύμπραξη είχε ήδη προϊδεάσει το κοινό από τον Σεπτέμβριο, όταν το όνομα Nine Inch Noize εμφανίστηκε στο line-up του Coachella, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Πλέον, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ένα πλήρες δισκογραφικό εγχείρημα.

Ο Boys Noize (κατά κόσμον Alex Ridha) είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Nine Inch Nails, συμμετέχοντας στην περιοδεία Peel It Back και προσθέτοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στα live τους, ενώ έχει υπογράψει και remixes σε μουσική των Trent Reznor και Atticus Ross για κινηματογραφικά projects όπως τα Challengers και Tron: Ares.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί tracklist, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το άλμπουμ να περιλαμβάνει είτε νέο υλικό είτε επανεπεξεργασμένες εκδοχές κομματιών των Nine Inch Nails.

Το live ντεμπούτο των Nine Inch Noize θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου στη σκηνή Sahara του Coachella, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες εμφανίσεις.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Trent Reznor είχε επιβεβαιώσει ότι οι Nine Inch Nails δουλεύουν πάνω σε νέο υλικό, σημειώνοντας πως «το φιτίλι έχει ήδη ανάψει» για την επόμενη φάση του συγκροτήματος.