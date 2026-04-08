At The Gates: Nέο άλμπουμ, δεύτερο single διαθέσιμο για ακρόαση

Ο Tomas "Tompa" Lindberg, η εμβληματική φωνή των At The Gates, πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 52 ετών, μετά από μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου που επηρεάζει τη στοματική κοιλότητα και τον ουρανίσκο. Η διάγνωση είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2023. Ακολούθησε μια βαριά επέμβαση για την αφαίρεση μέρους του ουρανίσκου και δύο μήνες ακτινοθεραπείας. Στις αρχές του 2025, ο καρκίνος επέστρεψε σε μορφή που δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί με χειρουργείο ή ακτινοβολία, με τις επιλογές να περιορίζονται σε συμπληρωματικές θεραπείες.

Κι όμως, κάπου ανάμεσα σε νοσοκομειακούς διαδρόμους και σιωπές που βαραίνουν, ο Lindberg πρόλαβε να ηχογραφήσει τα φωνητικά για το νέο άλμπουμ των At The Gates. Συχνά σε μία μόνο λήψη, με μια ένταση που μοιάζει σχεδόν με αποχαιρετισμό, την παραμονή της πιο δύσκολης επέμβασής του.

Ο δίσκος, με τίτλο The Ghost Of A Future Dead, θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου 2026 από τη Century Media Records. Ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε από τον Jens Bogren στα Fascination Street Studios στο Örebro της Σουηδίας και περιγράφεται ως επιστροφή στις ρίζες του συγκροτήματος, φέρνοντας μαζί την ωμή ενέργεια του Slaughter Of The Soul με τη μελωδική ένταση του At War With Reality.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, το άλμπουμ ολοκληρώθηκε με απόλυτο σεβασμό στις επιθυμίες του Lindberg, από τον τίτλο και τη σειρά των κομματιών μέχρι το mix και το artwork. Ένα έργο που λειτουργεί όχι απλώς ως συνέχεια, αλλά ως αποτύπωμα: η φωνή του παραμένει εκεί, άγρια και καθαρή, σαν κάτι που αρνείται να σωπάσει.