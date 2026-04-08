Οι Earl Sweatshirt, MIKE και SURF GANG ενώνουν δυνάμεις στο διπλό άλμπουμ "POMPEII // UTILITY"

Ένας πολυαναμενόμενος διπλός συνεργατικός δίσκος από τους Earl Sweatshirt, MIKE και την κολεκτίβα των παραγωγών SURF GANG είναι πλέον διαθέσιμος μέσω των 10k/Tan Cressida/SURF GANG Records.

Με τίτλο POMPEII // UTILITY, το άλμπουμ χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη το "POMPEII" με τον MIKE και το "UTILITY" με τον Earl Sweatshirt, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Harrison, evilgiane, Elipropperr και Flea Diamonds από το στρατόπεδο των SURF GANG.

Λίγο πριν τις επερχόμενες περιοδείες τους, οι τρεις πλευρές του πρότζεκτ έστησαν μυστικές εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη και Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, με τις τοποθεσίες να αποκαλύπτονται μέσα από ένα ψηφιακό scavenger hunt στην ιστοσελίδα τους, σαν ένα παιχνίδι κρυμμένων συντεταγμένων μέσα στην πόλη.

Ακολουθεί μια εκτενής σειρά συναυλιών υπό τον τίτλο "Home on the Range", που θα διασχίσει Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ευρώπη. Σε επιλεγμένες ημερομηνίες θα συμμετέχουν ως support οι Niontay, Cletus Strap, Anysia Kym, Na-Kel Smith, Lerado Khalil, Lisha G., C.FRIM και Chef Chung.

Στο αυστραλιανό σκέλος της περιοδείας περιλαμβάνεται και εμφάνιση στην Όπερα του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του Vivid LIVE Festival — μια στιγμή που μοιάζει να ακουμπά ταυτόχρονα το υπόγειο και το θεσμικό, σαν να δοκιμάζει τα όρια του ίδιου του χώρου.