Ο Kurt Vile επιστρέφει με νέο άλμπουμ και το single "Chance to Bleed"

Ο Kurt Vile επιστρέφει σαν κάποιος που γυρίζει σπίτι, αλλά δεν βρίσκει ποτέ ακριβώς το ίδιο δωμάτιο. Το νέο του άλμπουμ, Philadelphia’s Been Good to Me, κυκλοφορεί στις 29 Μαΐου μέσω Verve Records και μοιάζει με έναν κύκλο που κλείνει και ταυτόχρονα ανοίγει, σαν εκείνες τις νύχτες που δεν τελειώνουν αλλά απλώς αλλάζουν φωτισμό.

Μαζί με την ανακοίνωση, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο single "Chance to Bleed", ένα κομμάτι που κουβαλά τη σκόνη της underground διαδρομής του Vile και τη μετατρέπει σε κάτι πιο ανήσυχο. Στο track συμμετέχουν η Natalie Hoffman (NOTS, Optic Sink), ο Ethan Buckler (King Kong, Slint) και ο Greg Cartwright (Reigning Sound, The Oblivians), ο οποίος αναλαμβάνει και co-lead κιθάρα, δίνοντας στο κομμάτι μια αίσθηση διαλόγου, σαν δύο κιθάρες που τσακώνονται για το ποια θα πει την αλήθεια.

Το video, γυρισμένο στο Kung Fu Necktie της Φιλαδέλφειας, φέρνει μαζί μια μικρή σκηνή από πρόσωπα και σκιές, με εμφανίσεις από τον comedian Jim E Brown και τον Schoolly D, σαν μια υπόγεια γιορτή που ξέρει ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.

Ο ίδιος ο Vile περιγράφει τον δίσκο ως ένα είδος επιστροφής: ένα «bringing it all back home to Philly» έργο, στο οποίο, όπως λέει, έβαλε τα πάντα. Τον χαρακτηρίζει ως τον πιο δυνατό του φωνητικά, τον πιο ηλεκτρικό αλλά και τον πιο οργανικό δίσκο του, φτιαγμένο «στην άνεση της δικής του ζώνης», μια φράση που ακούγεται σχεδόν ειρωνική σε έναν καλλιτέχνη που πάντα έμοιαζε λίγο εκτός ζώνης.

Το "Chance to Bleed" ηχογραφήθηκε με τους Violators στην Athens της Georgia, συνέχισε τη διαδρομή του στο Memphis με τη συμμετοχή του Cartwright και ολοκληρώθηκε στο Λος Άντζελες με τον Rob Schnapf στην κονσόλα, αποκτώντας εκείνη τη ρευστή, σχεδόν ατίθαση ενέργεια που ο ίδιος ο Vile αποκαλεί «higher energy rager».

Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινωθεί εκτενής παγκόσμια περιοδεία για το 2026, με στάσεις σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, σαν μια ακόμη απόπειρα να μεταφερθεί αυτό το ιδιότυπο, χαλαρό αλλά υπόγεια φορτισμένο σύμπαν στη σκηνή.

Το tracklist του Philadelphia’s Been Good to Me περιλαμβάνει τα: "Zoom 97", "99 BPM", "Rock ‘o Stone", "You don’t know cuz it’s my life", "Chance to Bleed", "Philly’s been good to me", "99th song", "Red Room Dub", "Every time I look at you", "Piano for Sarah" και "Avalanches of Snow". Έτσι, ανάμεσα σε τίτλους που μοιάζουν με σημειώσεις ημερολογίου και ήχους που δεν βιάζονται να αποδείξουν τίποτα, ο Vile συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει πάντα: να περπατάει λίγο πιο αργά από τον κόσμο, αλλά να φτάνει πιο βαθιά.