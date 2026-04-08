Οι Strokes μόλις κυκλοφόρησαν το "Going Shopping"

Μια όμορφη και απρόσμενη επιστροφή με το "Going Shopping" και ένα νέο άλμπουμ "Reality Awaits" με τον Rick Rubin στο τιμόνι της παραγωγής. 

Κάπου ανάμεσα σε τροπικές υγρασίες και στούντιο που μοιάζουν με προσωρινά καταφύγια, το Reality Bites πήρε σάρκα και οστά. Το νέο άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέσω Cult Records/RCA Records, ηχογραφήθηκε στην Κόστα Ρίκα υπό την καθοδήγηση του Rick Rubin και ολοκληρώθηκε σκόρπια, σχεδόν νομαδικά, σε διάφορες γωνιές του πλανήτη.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν την εμφάνιση της μπάντας στο Coachella, σε ένα πρόγραμμα που θυμίζει περισσότερο ανήσυχο ημερολόγιο παρά περιοδεία: Bonnaroo, Outside Lands, Summer Sonic στην Ιαπωνία και μια σειρά από headline shows που μοιάζουν ήδη με στάσεις σε μια διαρκή φυγή προς τα εμπρός. Περισσότερες ημερομηνίες αναμένονται το επόμενο διάστημα, σαν να μην φτάνει ποτέ ένας χάρτης για να χωρέσει τη δίψα για κίνηση.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε φεστιβαλικά πλήθη και στούντιο-φαντάσματα, το Reality Bites μοιάζει λιγότερο με τίτλο και περισσότερο με υπενθύμιση: η πραγματικότητα δεν δαγκώνει απλώς, αφήνει ένα όμορφο σημάδι μιας απρόσμενης επιστροφής.

 

Διαβάστε Ακόμα

Kurt Vile

Ο Kurt Vile επιστρέφει με νέο άλμπουμ και το single "Chance to Bleed"

Ο Kurt Vile ανακοινώνει νέο άλμπουμ στις 29 Μαΐου και κυκλοφορεί το "Chance to Bleed", χαράζοντας...
Strokes

Οι Strokes μόλις κυκλοφόρησαν το "Going Shopping"

Μια όμορφη και απρόσμενη επιστροφή με το "Going Shopping" και ένα νέο άλμπουμ "Reality Awaits" με τον...
Kanye West

Απαγορεύτηκε η είσοδος του Kanye West στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ακυρώνεται το Wireless Festival

Μετά την άρνηση εισόδου του Kanye West από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Wireless...

Joey Bada$$

Joey Bada$$ – ALL-AMERIKKKAN BADA$$

Σαν χθες (7 Απριλίου), πριν 9 χρόνια ο Joey Bada$$ κυκλοφόρησε τον πιο αιχμηρό, πολιτικό και ώριμο δίσκο στην...
Ολίνα

Ολίνα: Μπαίνοντας στον κόσμο του "Τι σε συγκίνησε;" μέσα από τις εικόνες του

Από μια χαρτορίχτρα μέχρι ένα μπαρ-ενδιάμεσο σύμπαν, τα visuals του "Τι σε συγκίνησε;" ανοίγουν έναν δεύτερο κόσμο παράλληλα με τον...
dälek

Οι dälek μιλούν στο Avopolis πριν την εμφάνισή τους στην Αθήνα

Με αφορμή την επερχόμενη συναυλία των dälek στο ΑΝ Club, ο Γιάννης Παπαϊωάννου συνομιλεί με τον...

