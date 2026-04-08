Οι Strokes μόλις κυκλοφόρησαν το "Going Shopping"

Κάπου ανάμεσα σε τροπικές υγρασίες και στούντιο που μοιάζουν με προσωρινά καταφύγια, το Reality Bites πήρε σάρκα και οστά. Το νέο άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέσω Cult Records/RCA Records, ηχογραφήθηκε στην Κόστα Ρίκα υπό την καθοδήγηση του Rick Rubin και ολοκληρώθηκε σκόρπια, σχεδόν νομαδικά, σε διάφορες γωνιές του πλανήτη.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο πριν την εμφάνιση της μπάντας στο Coachella, σε ένα πρόγραμμα που θυμίζει περισσότερο ανήσυχο ημερολόγιο παρά περιοδεία: Bonnaroo, Outside Lands, Summer Sonic στην Ιαπωνία και μια σειρά από headline shows που μοιάζουν ήδη με στάσεις σε μια διαρκή φυγή προς τα εμπρός. Περισσότερες ημερομηνίες αναμένονται το επόμενο διάστημα, σαν να μην φτάνει ποτέ ένας χάρτης για να χωρέσει τη δίψα για κίνηση.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε φεστιβαλικά πλήθη και στούντιο-φαντάσματα, το Reality Bites μοιάζει λιγότερο με τίτλο και περισσότερο με υπενθύμιση: η πραγματικότητα δεν δαγκώνει απλώς, αφήνει ένα όμορφο σημάδι μιας απρόσμενης επιστροφής.