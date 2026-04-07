Απαγορεύτηκε η είσοδος του Kanye West στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ακυρώνεται το Wireless Festival

Ο Kanye West μπλοκαρίστηκε τελικά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το να ταξιδέψει στη χώρα, βάζοντας τέλος στις προγραμματισμένες headline εμφανίσεις του στο Wireless Festival. Ο ράπερ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν ανακοινώθηκε ότι θα ήταν headliner και τις τρεις βραδιές του φεστιβάλ στο Λονδίνο τον ερχόμενο Ιούλιο, λόγω του ιστορικού του σε αντισημιτικές δηλώσεις.

Το Wireless Festival ακυρώθηκε επίσημα, μετά την απαγόρευση εισόδου του Kanye West στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε επίσημη ανακοίνωση, το φεστιβάλ, που είχε προγραμματίσει τον αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη για τρεις headline εμφανίσεις, ανέφερε: «Το Home Office απέσυρε την ETA του YE, αρνούμενο την είσοδό του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως αποτέλεσμα, το Wireless Festival ακυρώνεται και θα πραγματοποιηθούν επιστροφές χρημάτων σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων».

Η κυβέρνηση εξήγησε ότι η παρουσία του West δεν θα ήταν «συμβατή με το δημόσιο συμφέρον». Το φεστιβάλ πρόσθεσε: «Όπως σε κάθε διοργάνωση του Wireless, υπήρξε διαβούλευση με πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς πριν από την κράτηση του YE και τότε δεν εκφράστηκαν ανησυχίες».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη στάση μεγάλων χορηγών, καθώς εταιρείες όπως η Pepsi, η Diageo και η PayPal είχαν ήδη αποστασιοποιηθεί από το φεστιβάλ μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του, ενώ, σύμφωνα με το Far Out, και η Rockstar Energy απέσυρε τη στήριξή της.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο αντισημιτισμός σε κάθε του μορφή είναι αποτρόπαιος και αναγνωρίζουμε τον πραγματικό και προσωπικό αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ζητήματα».

Αναφερόμενοι και στην πρόσφατη δημόσια επιστολή του ίδιου του καλλιτέχνη, σημείωσαν: «Όπως δήλωσε σήμερα ο YE, αναγνωρίζει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν και, παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει έναν διάλογο με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Σύμφωνα με το BBC News, ο West είχε καταθέσει αίτηση στις 6 Απριλίου για να ταξιδέψει στη χώρα μέσω του συστήματος Electronic Travel Authorisation (ETA). Ωστόσο, το Home Office απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι η παρουσία του δεν θα ήταν «προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος», ενώ ήδη από τις 5 Απριλίου είχε τεθεί υπό επανεξέταση το δικαίωμά του εισόδου.

Ως αποτέλεσμα, το φεστιβάλ που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Finsbury Park από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου ακυρώνεται πλήρως, με τους διοργανωτές να προχωρούν σε επιστροφές χρημάτων.

Ο West έχει μακρά ιστορία αντισημιτικής συμπεριφοράς, η οποία περιλαμβάνει δηλώσεις αυτοπροσδιορισμού ως ναζί, την πώληση μπλουζών με σβάστικες και την κυκλοφορία του τραγουδιού «Heil Hitler» την περασμένη χρονιά.

Τον Ιανουάριο επιχείρησε να απολογηθεί μέσω ολοσέλιδης καταχώρισης στη Wall Street Journal, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε εγκεφαλικό τραυματισμό και διπολική διαταραχή, δηλώνοντας τότε: «Αγαπώ τους Εβραίους».