Οι Rolling People από το Μάντσεστερ κυκλοφορούν το νέο EP "Outlier"

Οι The Rolling People παρουσιάζουν το νέο τους EP με τίτλο Outlier, μια κυκλοφορία με έξι τραγούδια που σηματοδοτεί ένα πιο διευρυμένο και προσωπικό κεφάλαιο για το συγκρότημα από το Μάντσεστερ. Το EP έρχεται ως συνέχεια του ντεμπούτου τους Before It’s Gone.

Για τη δημιουργία του Outlier, η μπάντα συνεργάστηκε με τον Richard McNamara, γνωστό από τους Embrace, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή, ενισχύοντας τη διάθεση για πειραματισμό και εξέλιξη στον ήχο τους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, πρόκειται για την πιο φιλόδοξη δουλειά τους μέχρι σήμερα: «Το Outlier είναι η πιο εκτεταμένη μας δουλειά, τόσο θεματικά όσο και ηχητικά. Αγγίζει έννοιες και αφηγήσεις που δεν είχαμε εξερευνήσει στο παρελθόν, ενώ δουλεύοντας με τον Rick McNamara, πιέσαμε τους εαυτούς μας δημιουργικά σε κάθε κομμάτι».

Το EP κινείται σε ένα έντονα εσωστρεφές πλαίσιο, εστιάζοντας σε συναισθηματικές και ψυχολογικές προκλήσεις. «Κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει ένα συναίσθημα που συχνά θεωρείται αδυναμία, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι βαθιά ανθρώπινο και κοινό», εξηγεί η μπάντα, αναφέροντας θεματικές όπως η αγάπη, η απώλεια, ο φόβος και οι παρεισφρητικές σκέψεις.

Οι The Rolling People αποτελούνται από τους Charlie McNichol (κιθάρα, φωνή), Elliot McGovern (κιθάρα, φωνητικά), Asa Knighton (μπάσο) και George Clark (τύμπανα, φωνητικά), συνεχίζοντας να διαμορφώνουν τη θέση τους στη σύγχρονη βρετανική εναλλακτική σκηνή.