Η Charli XCX ετοιμάζει το όγδοο άλμπουμ της, εν μέσω κινηματογράφου και αντιδράσεων

Η Charli XCX βρίσκεται ήδη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, καθώς οι εκπρόσωποί της επιβεβαίωσαν ότι ολοκληρώνει το όγδοο studio άλμπουμ της. Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από επίσημη δήλωση, η οποία ανέφερε επίσης ότι η καλλιτέχνιδα βρίσκεται στο Kyoto για κινηματογραφικά γυρίσματα, δουλεύοντας παράλληλα πάνω στη νέα της δουλειά.

Το νέο άλμπουμ έρχεται μετά το Brat (2024), έναν δίσκο που ξεπέρασε τα όρια της ποπ και εξελίχθηκε σε πολιτισμικό φαινόμενο, εμπνέοντας ακόμη και το mockumentary The Moment. Έκτοτε, η Charli έχει επεκτείνει τη δημιουργική της δραστηριότητα στον κινηματογράφο, γράφοντας τη μουσική για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του Wuthering Heights από την Emerald Fennell, με τους Jacob Elordi και Margot Robbie στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ κυκλοφόρησε και συνοδευτικό άλμπουμ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη δουλειά βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο συζήτησης, όταν η Sky Ferreira άφησε αιχμές ότι χρησιμοποιήθηκε δικό της υλικό χωρίς αναφορά. Η ομάδα της Charli απάντησε άμεσα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς και τονίζοντας ότι «όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές είχαν ενημερωθεί και εγκρίνει τις πιστώσεις και τα splits».

Παράλληλα, η ίδια η Charli έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το επόμενο άλμπουμ της θα κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση από το Brat. Ήδη, οι συνεργάτες της A.G. Cook, Finn Keane και George Daniel το περιγράφουν ως ένα έργο «anti-Brat», υπονοώντας μια στροφή σε νέες αισθητικές και ηχητικές περιοχές.

Την ίδια στιγμή, οι αντιδράσεις των fans κινούνται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την απορία για τον ρυθμό παραγωγής της. «Πότε κοιμάται;» γράφει ένας χρήστης, αποτυπώνοντας την αίσθηση ότι η Charli XCX δεν σταματά ποτέ, απλώς μετατοπίζεται από το ένα δημιουργικό πεδίο στο άλλο.