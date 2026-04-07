O Kanye West απαντά στις αντιδράσεις για το Wireless: «Θέλω να φέρω ενότητα, ειρήνη και αγάπη»

Ο Kanye West τοποθετείται δημόσια μετά το backlash για το Wireless Festival, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις και οι αποχωρήσεις χορηγών.

Ο Kanye West προχώρησε στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η ανακοίνωση της εμφάνισής του ως headliner στο Wireless Festival στο Λονδίνο.

Η διοργάνωση είχε ανακοινώσει στις 30 Μαρτίου ότι ο West θα εμφανιστεί ως κεντρικό όνομα και για τις τρεις βραδιές του φεστιβάλ (10–12 Ιουλίου στο Finsbury Park), πυροδοτώντας έντονη κριτική από οργανώσεις, πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα. Η Campaign Against Antisemitism καταδίκασε ανοιχτά την απόφαση, επισημαίνοντας ότι «ο Kanye West έχει αφιερώσει χρόνια προσπαθώντας να υποκινήσει μίσος κατά των Εβραίων», τονίζοντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει λόγω της τεράστιας απήχησής του.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητική» την επιλογή του Wireless να τον τοποθετήσει στο line-up, υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αντισημιτικές δηλώσεις και την αμφιλεγόμενη ρητορική του.

Παράλληλα, οι πιέσεις προς το φεστιβάλ εντείνονται, με τη Rockstar Energy να γίνεται ο τρίτος μεγάλος χορηγός που αποχωρεί, ακολουθώντας την Pepsi και τη Diageo, η οποία δήλωσε ότι «με τα δεδομένα που ισχύουν, δεν θα είναι χορηγός του Wireless Festival 2026».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο West εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «To Those I’ve Hurt», στην οποία δηλώνει ότι στόχος του είναι να παρουσιάσει στο Λονδίνο «ένα show αλλαγής», προωθώντας «ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσα από τη μουσική του». Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο, αναγνωρίζοντας ότι «τα λόγια δεν αρκούν» και ότι η αλλαγή θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με το ερώτημα να μετατοπίζεται πλέον από το αν θα εμφανιστεί στο Wireless, στο αν —και πώς— μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη γύρω από το όνομά του.

 

 

 

