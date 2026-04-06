Cancel me softly: Όταν τα brands θυμούνται τι σημαίνει "αξίες"

Υπάρχει κάτι (σχεδόν) ποιητικό (με την κακή έννοια) στο πώς λειτουργεί η σύγχρονη pop βιομηχανία. Όλα επιτρέπονται, μέχρι να γίνουν λίγο πιο ορατά απ’ όσο αντέχει το marketing deck. Και τότε, ξαφνικά, μπαίνει στο παιχνίδι η ηθική. Όχι σαν κανόνας, ούτε σαν αξία, φυσικά. Απλά για κάνει τον έλεγχο του damage control.

Ο Kanye West (ή Ye, ή όπως θέλει να λέγεται ανάλογα με τη φάση της εβδομάδας) ανακοινώθηκε ως headliner για τρεις νύχτες στο Wireless Festival. Ένα τριήμερο "journey through his most iconic records". Δηλαδή, μια βόλτα ανάμεσα στο Graduation και στο timeline του 2025, όπου το ίδιο άτομο μπορεί να απολογείται, να αναιρεί την απολογία, να δηλώνει ναζί και μετά να κάνει ένα soft reboot μέσω ολοσέλιδης διαφήμισης στη Wall Street Journal. Κι όλο αυτό από μόνο του μας θυμίζει ότι μπορείς να αλλάζεις στολές σαν να παίζεις video game, αλλά στην πραγματικότητα κάτω από το χαλί έχουν χωρέσει πολλά σκουπίδια. Οι αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες. Από πολιτικούς, οργανώσεις, και άλλα δημόσια πρόσωπα. Όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν τι έχει πει ο Kanye τα τελευταία χρόνια. Λες και ήταν κρυμμένο σε κάποιο obscure forum και όχι δημόσια, επαναλαμβανόμενα και σχεδόν εμμονικά εκτεθειμένο. Αλλά βλέπετε, η μνήμη στη μουσική βιομηχανία είναι επιλεκτική. Δεν ξεχνάει εύκολα. Απλώς περιμένει τη σωστή στιγμή για να τα θυμηθεί όλα.

Και τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και ο μεγάλος χορηγός, η Pepsi. Το brand που από το 2015 έντυνε το φεστιβάλ Wireless με το λογότυπό του. Και όπως λένε τα νέα αποφάσισε να αποσυρθεί. Βέβαια, δεν έπραξε αναλόγως ή δεν βγήκε δημόσια να πει κάτι, όταν ο Kanye έλεγε ή έγραφε στο X/Twitter όσα του κατέβαζε το μυαλό του. Ούτε κάποιος άλλος βγήκε ανοιχτά να εκφράσει την όποια δυσαρέσκεια όταν ο καλλιτέχνης έχανε συνεργασίες με Adidas, Balenciaga και άλλους τεράστιους μηχανισμούς της μόδας. Αλλά το κάνει τώρα... Όταν το backlash είναι τόσο δυνατό ώστε να απειλεί την αισθητική καθαρότητα του brand.

Όμως, αν το δούμε πιο ψύχραιμα, αυτό που φαίνεται σαν ζήτημα αξιών είναι, στην πραγματικότητα, ζήτημα εικόνας. Η Pepsi δεν αποχωρεί από το φεστιβάλ λόγω της εμφάνισης του Kanye. Αποχωρεί από το σημείο όπου ο Kanye παύει να είναι «διαχειρίσιμος» (γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα του κατεβάσει το μυαλό στη σκηνή) και έτσι επιλέγει να αποχωρήσει από τη στιγμή που το πρόβλημα δεν είναι πια το περιεχόμενο, αλλά η πιστότητα. Μέχρι τότε, όλα λειτουργούν σχεδόν μαθηματικά: το σκάνδαλο φέρνει clicks, τα clicks γίνονται streams, και τα streams μεταφράζονται σε χρήμα. Που υπάρχει η ηθική εδώ; Μόνο σε κάποιο προαιρετικό plugin, που ενεργοποιείται μόνο όταν αρχίζουν να πέφτουν τα νούμερα ή όταν ανεβαίνει η πίεση.

Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Travis Scott συνέχισε να είναι brand μέχρι τη στιγμή που το Astroworld φεστιβάλ δεν μπορούσε να «πακεταριστεί» επικοινωνιακά και σημαδεύτηκε για πάντα ως μια τραγωδία. Η Doja Cat «χώρεσε» σε κάθε timeline μέχρι που οι συσχετισμοί της έγιναν πολύ συγκεκριμένοι για να αγνοηθούν. Ο R. Kelly ήταν «ανοιχτό μυστικό» για δεκαετίες, μέχρι που έγινε ντοκιμαντέρ. Ο Marilyn Manson πέρασε από την αποδοχή στη διαγραφή όχι όταν άλλαξε η συμπεριφορά του, αλλά όταν άλλαξε η σοβαρότητα των καταγγελιών. Και κάθε Κάθε φορά, το ίδιο pattern: η βιομηχανία δεν αντιδρά σε κανένα γεγονός. Αντιδρά στην έκθεσή του. Δεν λειτουργεί με βάση το «τι έγινε», «τι ειπώθηκε», αλλά στον αντίκτυπο του «πόσο φαίνεται πώς κάτι σοβαρό γίνεται εδώ». Και κάπου εδώ μπαίνει ένα άλλο, πιο άβολο ερώτημα: αν το κοινό δεν αντιδρούσε, θα είχε αποχωρήσει η Pepsi; Ή θα συνεχίζαμε όλοι μαζί το ίδιο παιχνίδι, απλώς λίγο πιο αθόρυβα;

Γιατί τελικά, αυτό που πουλιέται δεν είναι η μουσική, ούτε καν το σκάνδαλο των δηλώσεων και των πράξεων του Kanye. Είναι η πολύτιμη ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Και όταν αυτή αρχίζει να ταλαντεύεται, κάποιος πρέπει να κάνει πίσω, όχι για να διορθώσει κάτι, αλλά για να μη φαίνεται ότι το αποδέχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το πιο ειλικρινές, και ταυτόχρονα το πιο κυνικό, σημείο όλης της ιστορίας: δεν ζούμε σε μια βιομηχανία που τιμωρεί. Ζούμε σε μια βιομηχανία που υπολογίζει τα πάντα και ενεργεί με βάση τα νούμερα. Ναι και το Wireless φεστιβάλ, αυτό κάνει, αλλά τώρα είναι κάπου στη μέση. Πρόκειται για έναν φεστιβαλικό θεσμό που θέλει να είναι relevant, αλλά ξεχνάει ότι το “relevant” δεν είναι απλώς ποιος πουλάει εισιτήρια. Είναι και το τι σημαίνει να δίνεις μικρόφωνο σε κάποιον με τόσο προβοκατόρικη συμπεριφορά στο παρελθόν. Όχι νομικά. Συμβολικά. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι που κανείς δεν θέλει να συζητήσει, γιατί δεν μετριέται σε KPI.

Του ίδιου του Kanye, φυσικά, δεν του καίγεται καρφί και συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. «Let’s put all this behind us», είπε στο LA. Στην "κακομαθημένη" ζωή του, η πραγματικότητα γίνεται πάντα ένα tab που απλώς κλείνεις όταν σε ενοχλεί. Και το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να παίξει στο Wireless. Το ερώτημα είναι γιατί ακόμα προσποιούμαστε ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται με βάση κάτι άλλο πέρα από την ανοχή του κοινού και την αντοχή των brands. Και ίσως η πιο συγκλονιστική αλήθεια σε όλη αυτή την ιστορία να είναι ακριβώς αυτή: κανένας δεν θα πέσει από τα σύννεφα αν παίξει ή δεν παίξει ο Kanye στο Wireless, απλώς θα κοιτάξει αλλού, μέχρι να ξαναγίνει θέμα με κάτι ανατρεπτικό που θα ποστάρει ο διπολικός εαυτός του όταν ξαναπάρει την πάνω βόλτα.

Update:

Η υπόθεση παίρνει πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς μετά την Pepsi, και η Diageo, μητρική εταιρεία brands όπως Johnnie Walker και Captain Morgan, ανακοίνωσε ότι αποσύρει και αυτή τη χορηγία της από το Wireless Festival. Σε επίσημη δήλωση, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε: «Έχουμε ενημερώσει τους διοργανωτές για τις ανησυχίες μας και, με τα δεδομένα που ισχύουν, η Diageo δεν θα είναι χορηγός του Wireless Festival 2026».

Λίγο αργότερα, προστέθηκε και τρίτη αποχώρηση, με τη Rockstar Energy να αποσύρει επίσης τη στήριξή της, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση προς το φεστιβάλ κλιμακώνεται.

Επίσης, η αντίδραση δεν περιορίζεται μόνο σε εταιρικό επίπεδο. Οργανώσεις όπως η Campaign Against Antisemitism επανέφεραν στο προσκήνιο το ιστορικό του Kanye West, τονίζοντας ότι «έχει αφιερώσει χρόνια προσπαθώντας να υποκινήσει μίσος κατά των Εβραίων», ενώ επεσήμαναν πως «ο κύκλος απολογίας και υποτροπής έχει γίνει πλέον ρουτίνα». Παράλληλα, η πολιτική πίεση εντείνεται: μετά τον Keir Starmer και τον Sadiq Khan, και ο βουλευτής Sajid Javid χαρακτήρισε την εμφάνιση του West «ντροπιαστική», ενισχύοντας το κλίμα κατακραυγής γύρω από την επιλογή του Wireless να του δώσει τον ρόλο του headliner για τρεις συνεχόμενες νύχτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση του Kanye στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Glastonbury το 2015, μια επιστροφή που, αντί για hype, συνοδεύεται από ένα από τα πιο έντονα κύματα αντιδράσεων των τελευταίων ετών.