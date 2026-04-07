Οι Strokes επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, το "Reality Awaits"

Οι Strokes ανακοίνωσαν το έβδομο άλμπουμ τους "Reality Awaits", που αναμένεται το καλοκαίρι, μέσα από ένα retro teaser.

Strokes
Avopolis Team

Οι Strokes ετοιμάζονται για την επιστροφή τους με το Reality Awaits, το έβδομο studio άλμπουμ τους, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι. Την είδηση επιβεβαίωσε ένα retro teaser βίντεο που μοιράστηκε η μπάντα, με πρωταγωνιστή ένα Nissan 300ZX από τη δεκαετία του ’80 και το tagline «In the Flesh, it’s Even Sexier».

Το Reality Awaits θα είναι η πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά το The New Abnormal του 2020, το άλμπουμ που χάρισε στους Julian Casablancas και την παρέα του το πρώτο τους Grammy. Έκτοτε, ο Casablancas παρέμεινε ενεργός με τους Voidz, κυκλοφορώντας το Like All Before You το 2024.

Οι Strokes επιστρέφουν σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας, καθώς εμφανίζονται στο Coachella αυτό το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για headline εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Bonnaroo και το Outside Lands μέσα στο καλοκαίρι.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

