Ο Trent Reznor ανακάλεσε τις δηλώσεις σχετικά με διακοπή των περιοδειών των Nine Inch Nails

Ο Trent Reznor διόρθωσε τις παρερμηνείες που δημιουργήθηκαν μετά από δηλώσεις του σε πρόσφατη συναυλία στην Τάλσα της Οκλαχόμα, οι οποίες ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως υπαινιγμός για το τέλος των ζωντανών εμφανίσεων των Nine Inch Nails.

Μιλώντας από τη σκηνή στην τελευταία συναυλία της χειμερινής περιοδείας της μπάντας στη Βόρεια Αμερική, στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, ο Reznor ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για αποχαιρετισμό, αλλά απλώς για το τέλος της συγκεκριμένης περιοδείας.

«Αυτό είναι το τελευταίο show αυτού του tour», είπε στο κοινό. «Και για να είμαι σαφής: είχα πει ότι δεν έχουμε άλλες συναυλίες προγραμματισμένες και ότι δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε νέες σύντομα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα περιοδεύσουμε ξανά».

Ο Reznor εξήγησε ότι η μπάντα είχε σταματήσει για κάποιο διάστημα τις περιοδείες επειδή ο ίδιος δεν ήταν σίγουρος αν μπορούσαν ακόμη να το κάνουν με τον τρόπο που ήθελαν. «Δεν ήξερα αν μπορούσαμε να το κάνουμε καλά, αν είχε ακόμα σημασία και αν είχαμε πραγματικά κάτι να πούμε», ανέφερε.

Η πρόσφατη περιοδεία, όπως είπε, του έδωσε ξανά αυτή τη βεβαιότητα. «Με αυτή τη μπάντα και αυτό το crew, και με πολλή δουλειά, καταφέραμε να στήσουμε ένα show για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανος».

Το επόμενο βήμα για τους Nine Inch Nails φαίνεται να είναι η δημιουργία νέας μουσικής. «Τώρα θα δουλέψουμε πάνω σε νέο υλικό. Αν νιώσουμε έμπνευση και αν πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό που κάναμε σε αυτή την περιοδεία, τότε θα σας ξαναδούμε», είπε ο Reznor.

Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί νέες συναυλίες μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, οι Nine Inch Nails αναμένεται να εμφανιστούν τον Απρίλιο στο Coachella με δύο ειδικά sets υπό τον τίτλο Nine Inch Noize.