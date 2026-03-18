Οι Swim Deep μοιράζονται το νέο single "I Keep Her Photograph With Me"

Οι Swim Deep παρουσίασαν το νέο single "I Keep Her Photograph With Me", το οποίο προέρχεται από το επερχόμενο πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους Hum, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου.

Το τραγούδι γράφτηκε από το νεότερο μέλος της μπάντας, JJ Buchanan, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο συγκρότημα Fur. Όπως εξήγησε ο ίδιος, πρόκειται για το πρώτο τραγούδι που έγραψε μόνος του έπειτα από δύο ή τρία χρόνια αποχής από τη δημιουργία.

«Η προηγούμενη μπάντα μου τελείωσε πολύ απότομα και επώδυνα και για ένα διάστημα δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γράψω ξανά τραγούδι», δήλωσε. «Αυτό το κομμάτι ήταν ένας τρόπος να εκφραστώ ξανά. Μιλά για την εμμονή μου να σκέφτομαι το τέλος των πραγμάτων και τα συναισθήματα που το συνοδεύουν. Κρατάω μια φωτογραφία της συντρόφου μου στο πίσω μέρος του κινητού μου· ίσως οι φωτογραφίες είναι ο μόνος τρόπος να κρατάς ζωντανές τις στιγμές».

Ο τραγουδιστής της μπάντας Austin Williams σημείωσε ότι όταν άκουσε το demo του τραγουδιού ένιωσε σαν να ανακαλύπτει ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια για πρώτη φορά. «Με βύθισε σε έναν ζεστό, μελαγχολικό κόσμο όπου ήθελα να μείνω. Έχει όλα όσα πάντα ήθελα να εκπέμπει η μουσική των Swim Deep: έντονο συναίσθημα, μελαγχολία αλλά και ελπίδα».

Σε στιχουργικό επίπεδο, το Hum συνεχίζει τη θεματική του προηγούμενου δίσκου της μπάντας. Εκεί ο Williams κατέγραφε την εμπειρία του να βιώνει ταυτόχρονα τη γέννηση του παιδιού του και μια περίοδο πένθους, ενώ το νέο άλμπουμ εστιάζει σε όσα ακολούθησαν: την απώλεια, την οικογένεια και τις ευθύνες απέναντι στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Οι Swim Deep ολοκλήρωσαν τον Δεκέμβριο μια sold-out περιοδεία σε Ταϊλάνδη και Κίνα, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη εμφάνιση της νέας σύνθεσης με τον Buchanan στο σχήμα.