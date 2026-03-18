Ο Ed O’Brien των Radiohead ανακοινώνει το νέο σόλο άλμπουμ "Blue Morpho"

Ο Ed O’Brien, γνωστός ως κιθαρίστας των Radiohead, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου σόλο άλμπουμ του Blue Morpho, το οποίο αναμένεται στις 22 Μαΐου.

Ο μουσικός πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης χρονιάς περιοδεύοντας με τους Radiohead, οι οποίοι επέστρεψαν στη σκηνή με μια σειρά εμφανίσεων σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Παράλληλα όμως ο O’Brien εργαζόταν πάνω σε νέο προσωπικό υλικό.

Μετά το σόλο ντεμπούτο του το 2020 με το project EOB, ο O’Brien επιστρέφει αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομά του. Το Blue Morpho αποτελεί το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ και κυκλοφορεί την άνοιξη μέσω της Transgressive Records.

Ο τίτλος και το πνεύμα του δίσκου καθοδηγούνται από τη φράση του Αμερικανού συγγραφέα Wendell Berry: «To know the dark, go dark». Πρόκειται για έναν βαθιά προσωπικό δίσκο, όπου ο O’Brien επανεξετάζει το παρελθόν του και μετατρέπει αυτή την εμπειρία σε νέο δημιουργικό υλικό.

Την παραγωγή υπογράφει ο Paul Epworth, ενώ ο δίσκος κινείται ανάμεσα σε trip-hop υφές και πιο λιτές alt-folk συνθέσεις. Στους καλεσμένους συμμετέχει ο σαξοφωνίστας και πολυοργανίστας Shabaka Hutchings στο φλάουτο, ενώ ο Εσθονός συνθέτης Tõnu Kõrvits επιμελήθηκε τις ενορχηστρώσεις εγχόρδων για την Tallinn Chamber Orchestra.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του προσωπικού στούντιο του O’Brien στην Ουαλία και του The Church στο βόρειο Λονδίνο. Ο Flood συμμετείχε στη δομή και τη ροή του άλμπουμ, ενώ τη μίξη ανέλαβε ο Ben Baptie.

Παράλληλα με το άλμπουμ, ο O’Brien παρουσίασε και μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο Blue Morpho: The Three Act Play, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ SXSW.