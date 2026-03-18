Οι Placebo επαναφέρουν το ντεμπούτο τους με το "Placebo RE:CREATED" για τα 30 χρόνια του άλμπουμ

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου τους δίσκου, οι Placebo επιστρέφουν στις αρχικές ηχογραφήσεις και παρουσιάζουν μια «director’s cut» εκδοχή του άλμπουμ.

Placebo
Avopolis Team

Οι Placebo ανακοίνωσαν ότι θα επαναπροσεγγίσουν το εμβληματικό ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του. Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου με τίτλο Placebo RE:CREATED μέσω της Elevator Lady Ltd σε συνεργασία με την AWAL.

Το συγκρότημα εμφανίστηκε στα μέσα των 90s μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον της Britpop σκηνής, φέρνοντας μαζί του έναν διαφορετικό ήχο και αισθητική: punk κιθάρες, σκοτεινή ατμόσφαιρα και μια αισθητική που αμφισβητούσε τα στερεότυπα της εποχής. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ άφησε έντονο αποτύπωμα και δημιούργησε μια παγκόσμια κοινότητα ακροατών που παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα, χάρη και σε τραγούδια όπως το "Nancy Boy".

Η νέα έκδοση του άλμπουμ παρουσιάζεται από το συγκρότημα ως μια «director’s cut» προσέγγιση. Όπως εξηγούν οι ίδιοι: «Σκεφτόμαστε αυτόν τον δίσκο σαν μια director’s cut εκδοχή. Δεν τον ξαναφτιάξαμε από την αρχή. Επιστρέψαμε στις αρχικές master ταινίες και φέραμε μέσα στον δίσκο τα 30 χρόνια εμπειρίας από το να παίζουμε αυτά τα τραγούδια ζωντανά.»

Σύμφωνα με το συγκρότημα, ο στόχος δεν ήταν να «βελτιώσουν» το άλμπουμ, αλλά να ολοκληρώσουν το όραμα που είχαν όταν το ηχογράφησαν για πρώτη φορά. «Το πρότζεκτ αυτό ήταν ένας τρόπος να ολοκληρώσουμε επιτέλους τον δίσκο, να τον μεταφέρουμε ηχητικά στον 21ο αιώνα, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα του πρωτότυπου.»

Οι Placebo σημειώνουν επίσης ότι, όταν ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, δεν είχαν ακόμη την εμπειρία ή τη γνώση του στούντιο για να αποδώσουν πλήρως τις ιδέες τους. Με τα χρόνια όμως τα τραγούδια εξελίχθηκαν μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις τους και απέκτησαν νέα δυναμική.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ το συγκρότημα ετοιμάζεται για μια σειρά εμφανίσεων μέσα στη χρονιά. Στις 28 Μαρτίου θα παίξουν σε ειδική συναυλία του Teenage Cancer Trust στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, πριν ξεκινήσουν μια μεγάλη περιοδεία σε αρένες του Ηνωμένου Βασιλείου το φθινόπωρο.

 

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Bettina Köster

Πέθανε η Bettina Köster των Malaria!

Η Bettina Köster, πρωτοπόρος της γερμανικής post-punk και Neue Deutsche Welle σκηνής και...
Placebo

Οι Placebo επαναφέρουν το ντεμπούτο τους με το "Placebo RE:CREATED" για τα 30 χρόνια του άλμπουμ

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου τους δίσκου, οι Placebo επιστρέφουν...
Ed O’Brien

Ο Ed O’Brien των Radiohead ανακοινώνει το νέο σόλο άλμπουμ "Blue Morpho"

Ο κιθαρίστας των Radiohead επιστρέφει με το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, Blue Morpho, που...

Placebo

Οι Placebo επαναφέρουν το ντεμπούτο τους με το "Placebo RE:CREATED" για τα 30 χρόνια του άλμπουμ

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου τους δίσκου, οι Placebo επιστρέφουν...
Duncecap & Samurai Banana

Duncecap & Samurai Banana – Comfortably Suffering

Mια σκοτεινή, φιλοσοφική hip-hop κριτική πάνω στην ψηφιακή εξάντληση, το doomscrolling και την...
Shabaka – Of The Earth

Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz...

