Πέθανε η Bettina Köster των Malaria!

Η Bettina Köster, τραγουδίστρια, σαξοφωνίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός και παραγωγός που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της γερμανικής avant-garde και post-punk σκηνής των αρχών της δεκαετίας του ’80, πέθανε στις 16 Μαρτίου σε ηλικία 66 ετών.

Η Köster ξεκίνησε τη μουσική της πορεία το 1978 ως σαξοφωνίστρια στους πειραματικούς Din A Testbild στο Βερολίνο, όπου γνώρισε τη μουσικό Gudrun Gut. Μαζί συμμετείχαν στον καλλιτεχνικό κύκλο των Genius Dilettantes, ένα δίκτυο δημιουργών που επηρέασε βαθιά την underground κουλτούρα της πόλης στα τέλη των ’70s.

Την ίδια περίοδο οι δύο καλλιτέχνιδες άνοιξαν το Eisengrau, έναν χώρο που λειτουργούσε ως κόμβος της εναλλακτικής σκηνής: από φανζίν και πειραματικό κινηματογράφο μέχρι μόδα και καλλιτεχνικές συνεργασίες.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, μέσα στο κλίμα του κινήματος Neue Deutsche Welle, η Köster και η Gut ίδρυσαν το πρότζεκτ Mania D. μαζί με τις Beate Bartel, Karin Luner και Eva-Maria Gößling. Το συγκρότημα ηχογράφησε το 1980 ένα επιδραστικό single που συνδύαζε post-punk, industrial και musique concrète.

Μετά τη διάλυση των Mania D., η Köster και η Gut δημιούργησαν το 1981 τους Malaria!, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχήματα της γερμανικής post-punk και new wave σκηνής. Με μινιμαλιστικά ηλεκτρονικά, σκοτεινή αισθητική και έντονη ρυθμική ένταση, οι Malaria! έγιναν σημείο αναφοράς της εποχής.

Ο θρυλικός DJ του BBC John Peel αποκάλεσε τις Köster, Gut και Bartel "Queens of Noise", υποστηρίζοντας ενεργά το συγκρότημα και τη σκηνή της NDW.

Το 1982 οι Malaria! κυκλοφόρησαν μια σειρά από σημαντικά singles, ανάμεσά τους τα “Kaltes Klares Wasser”, “Your Turn to Run” και “How Do You Like My New Dog?”, καθώς και το άλμπουμ Emotion. Οι κυκλοφορίες αυτές οδήγησαν σε διεθνείς περιοδείες και εμφανίσεις μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Nina Hagen, The Slits, New Order, The Birthday Party και Siouxsie and the Banshees.

Μετά τη διάλυση των Malaria! το 1984, η Köster μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ακολούθησε σόλο πορεία, ενώ ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο σε συνεργασία με τη σκηνοθέτρια Isabel Hegner. Το συγκρότημα επανενώθηκε προσωρινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90, κυκλοφορώντας το single "Elation" (1992) και το άλμπουμ Cheerio (1993).

Στη δεκαετία του 2000 δημιούργησε το πρότζεκτ Autonervous μαζί με τη μουσικό Jessie Evans. Το σχήμα κυκλοφόρησε single το 2004 και ομώνυμο άλμπουμ το 2006.

Το 2009 η Köster κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, εμπνευσμένο από το προσωνύμιο που της είχε δώσει ο John Peel, ενώ το 2017 επέστρεψε με το Kolonel Silvertop. Παρέμεινε ενεργή στις ζωντανές εμφανίσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ όπως το Wave‑Gotik‑Treffen στη Λειψία και στο θρυλικό πάρτι Wierd στη Νέα Υόρκη.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ιταλία. Η επιρροή της στο post-punk, την ηλεκτρονική και την alternative σκηνή παραμένει βαθιά και διαρκής.