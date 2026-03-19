Πληροφορίες

Στα 93 του, ο Willie Nelson επιστρέφει με το "Dream Chaser", το 79ο σόλο άλμπουμ του

Ο Willie Nelson αποδεικνύει ξανά ότι ο χρόνος είναι απλώς μια σύμβαση, ανακοινώνοντας το νέο του άλμπουμ Dream Chaser, καθώς και μια σειρά περιορισμένων συναυλιών για την άνοιξη του 2026.

Willie Nelson
Avopolis Team

Το Dream Chaser θα αποτελέσει το 79ο σόλο στούντιο άλμπουμ του και συνολικά το 156ο project της καριέρας του, περιλαμβάνοντας δέκα νέα τραγούδια. Για ακόμη μία φορά, ο Nelson συνεργάζεται με τον παραγωγό και συν-δημιουργό Buddy Cannon, με τον οποίο έχει χτίσει μια ιδιαίτερα παραγωγική σχέση, οδηγώντας σε σχεδόν 20 άλμπουμ μέσα σε 13 χρόνια.

Ανάμεσα στα κομμάτια του δίσκου ξεχωρίζει το “I Can’t Read Your Mind”, συνυπογεγραμμένο με τον Bob Dylan, ενώ το ομότιτλο track “Dream Chaser” δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από το ύφος της νέας δουλειάς.

Οι δύο μουσικοί θρύλοι έχουν μοιραστεί τη σκηνή επανειλημμένα στο πλαίσιο του Outlaw Music Festival Tour, που συνεχίστηκε μέχρι και το καλοκαίρι του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους σύνδεση.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, ο Nelson αποκάλυψε και μια σειρά συναυλιών για το 2026, που ξεκινούν στις 22 Απριλίου από το Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα και περιλαμβάνουν στάσεις σε πόλεις όπως η Ατλάντα, το Άσβιλ, το Κάρι και το Γουίλμινγκτον, πριν ολοκληρωθούν στις 2 Μαΐου στο Νιου Μπράουνφελς του Τέξας.

Στις 19 Μαρτίου, ο Nelson θα φιλοξενήσει επίσης το ετήσιο event του, Luck Reunion στο Τέξας, στο πλαίσιο της εβδομάδας του SXSW, με συμμετοχές όπως οι St. Vincent, Booker T. Jones, Robert Lester Folsom και οι Trampled by Turtles.

O Willie Nelson συνεχίζει να δημιουργεί σαν να μην τελείωσε ποτέ το τραγούδι. Σαν να μην τελειώνει ποτέ.

 

