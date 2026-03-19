Δείτε το πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ "Iron Maiden: Burning Ambition"



Οι Iron Maiden έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του νέου τους ντοκιμαντέρ Iron Maiden: Burning Ambition, ανοίγοντας την πόρτα σε ένα εκτενές κινηματογραφικό πορτρέτο μιας από τις πιο εμβληματικές μπάντες στην ιστορία του heavy metal.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Malcolm Venville (Churchill At War), ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Dominic Freeman (Spirits In The Forest – A Depeche Mode Film). Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται μια ανεπιτήδευτη, χωρίς φίλτρα καταγραφή της πορείας των Iron Maiden μέσα σε πέντε δεκαετίες μουσικής, περιοδειών και πολιτισμικής επιρροής.

Το Burning Ambition θα περιλαμβάνει σπάνιο αρχειακό υλικό και backstage στιγμές, αλλά και νέες συνεντεύξεις τόσο με τα μέλη της μπάντας όσο και με προσωπικότητες που έχουν επηρεαστεί από το έργο τους.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχωρίζουν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Javier Bardem, ο ιδρυτής των Metallica Lars Ulrich και ο Chuck D των Public Enemy, αποτυπώνοντας το εύρος της επιρροής των Iron Maiden πέρα από τα στενά όρια του metal.

Με το ντοκιμαντέρ αυτό, οι Iron Maiden δεν κοιτάζουν απλώς πίσω — επιχειρούν να επαναδιατυπώσουν τον μύθο τους μέσα από εικόνες, μνήμη και θόρυβο. Και, όπως φαίνεται, αυτή τη φορά το κάνουν χωρίς εκπτώσεις.