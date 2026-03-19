Πληροφορίες

Ο Son Little μοιράζεται το νέο single "Whip the Wind"

Ο Son Little αποκαλύπτει το “Whip the Wind”, ένα groove-οδηγούμενο single με πολιτικό υπόβαθρο, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ "CITYFOLK".

Son Little
Avopolis Team


Ο Son Little δίνει στη δημοσιότητα το νέο single “Whip the Wind”, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλοφορία του άλμπουμ CITYFOLK, που αναμένεται αύριο.

Το κομμάτι κινείται πάνω σε Afro-Latin πολυρυθμίες, με έναν διαρκή shaker ρυθμό και ένα απαλό synth που παραπέμπει στην αισθητική του Stevie Wonder των αρχών της δεκαετίας του ’70. Ωστόσο, πίσω από την φαινομενικά χορευτική του επιφάνεια, το τραγούδι λειτουργεί ως μια προειδοποίηση: μια υπενθύμιση του ανθρώπινου κόστους της εξουσίας.

Παρότι συχνά κατατάσσεται στην κατηγορία των “roots” καλλιτεχνών, ο Son Little συνεχίζει να διαφεύγει από εύκολες ταμπέλες. Στο CITYFOLK, η αφήγησή του κινείται ανάμεσα σε country, rock, folk, hip-hop, blues και R&B, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να κατοικεί «ανάμεσα στα είδη», όπως ο ίδιος έχει δηλώσει.

Ο δίσκος αναδεικνύει επίσης τον καλλιτέχνη ως μια πλήρη δημιουργική οντότητα: παραγωγό, τραγουδοποιό και ενορχηστρωτή φωνών, με έντονο DIY χαρακτήρα. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε εν μέρει στο Muscle Shoals Sound Studios στην Αλαμπάμα, έναν ιστορικό χώρο όπου γεννήθηκαν μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια της αμερικανικής μουσικής.

Εκεί συνεργάστηκε με τον δύο φορές βραβευμένο με Grammy Ben Tanner (μέλος των Alabama Shakes), εξελίσσοντας ιδέες που είχαν ως αφετηρία προσωπικές αναζητήσεις γύρω από τις οικογενειακές του ρίζες.

Παράλληλα, ο Son Little βρίσκεται ήδη σε περιοδεία, με εμφανίσεις στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, ενώ θα ακολουθήσουν ευρωπαϊκές ημερομηνίες τον Απρίλιο και νέες συναυλίες στην ανατολική ακτή τον Ιούνιο.

Σε έναν κόσμο που επιμένει να βάζει τη μουσική σε κουτιά, ο Son Little συνεχίζει να τα σπάει, ρυθμικά, ήσυχα, αλλά με ακρίβεια.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

