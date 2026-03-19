Blood Wizard: Νέο single "I Know You Well" πριν το EP "Lucky Life"

Οι Blood Wizard επιστρέφουν με το τρίτο single της χρονιάς, το “I Know You Well”, σηματοδοτώντας μια πιο πυκνή και ατμοσφαιρική κατεύθυνση για το project. Το κομμάτι κυκλοφορεί σήμερα μέσω της Sad Club Records και λειτουργεί ως το τελευταίο preview για το επερχόμενο EP Lucky Life, που αναμένεται στις 16 Απριλίου.

Αφήνοντας πίσω τις πιο folk αποχρώσεις του άλμπουμ Grinning William (2024), ο frontman Cai Burns στρέφεται συνειδητά προς τον κόσμο των alternative guitar records με τα οποία μεγάλωσε. Στο “I Know You Well”, οι λιτές ενορχηστρώσεις δίνουν τη θέση τους σε ένα πιο γεμάτο ηχητικό πεδίο, με θολές, shoegaze-επηρεασμένες κιθάρες που δημιουργούν ένα είδος «ψυχικής σύνδεσης» ανάμεσα στους ήχους.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Burns: «Το “I Know You Well” είναι για τους ανθρώπους που γνωρίζω και αγαπώ περισσότερο, και για τις παρενέργειες αυτής της σχεδόν τηλεπαθητικής σύνδεσης. Θέλαμε να φτιάξουμε κάτι πιο πυκνό, πιο γεμάτο, με μια hazy shoegaze ατμόσφαιρα. Μεγάλωσα με alternative guitar δίσκους και εδώ άφησα τις κιθάρες να πάρουν περισσότερο χώρο και βάρος».

Η ηχητική αυτή μετατόπιση προκύπτει και από μια νέα, πιο συλλογική διαδικασία σύνθεσης στο Νότιο Λονδίνο. Αυτό που ξεκίνησε ως σόλο project του Burns έχει εξελιχθεί σε ομαδική δουλειά, με τα μέλη να αποφεύγουν τις παραδοσιακές πρόβες και να πειραματίζονται με φωνητικά και sampling σε προσωπικούς χώρους.

Η νέα αυτή φάση έχει ήδη τραβήξει την προσοχή πολλών μέσων, ενώ το κομμάτι έχει αρχίσει να παίζεται στο BBC 6Music (New Music Fix). Οι Blood Wizard θα παρουσιάσουν το νέο υλικό ζωντανά τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της επερχόμενης headline περιοδείας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στάσεις στο Moth Club του Λονδίνου και στο Young Barbican Takeover Festival.