To single της ημέρας: Widowspeak – If You Change

Οι Widowspeak ανακοινώνουν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Roses, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου μέσω της Captured Tracks. Μαζί με την ανακοίνωση, το ντουέτο από τη Νέα Υόρκη δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο single “If You Change”, ένα κομμάτι που συμπυκνώνει ιδανικά τη γνώριμη, “Lynchian roadhouse” αισθητική τους με αιθέριες κιθάρες, μελαγχολικό twang και μια αίσθηση διαχρονικής, σχεδόν υπνωτικής απλότητας.

Για μια μπάντα που γεννήθηκε μέσα στη μυθολογία της DIY σκηνής του Μπρούκλιν στα μέσα των 00s, μεταφέροντας εξοπλισμό σε χώρους-φαντάσματα πλέον όπως τα Death By Audio και Glasslands, το Roses μοιάζει με μια πιο γειωμένη, σχεδόν οικιακή στροφή. Όχι λιγότερο φορτισμένη, απλώς πιο εσωτερική.

Η Molly Hamilton σχολιάζει για το single: «Σκεφτόμουν τον φόβο της αλλαγής, και το πώς κάποια πράγματα μοιάζουν παγωμένα στον χρόνο επειδή φοβόμαστε να τα “χαλάσουμε”. Ακούμε συχνά τη φράση “mint condition” σαν πλεονέκτημα, αλλά αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει αγαπηθεί, δεν έχει ζήσει. Δεν εκπληρώνει ποτέ τον σκοπό του».

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στο Old Carpet Factory, στο νησί της Ύδρας, κατά τη διάρκεια των ήσυχων, σχεδόν έρημων χειμερινών μηνών. Μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες τους Willy Muse, John Andrews και Noah Bond, οι Widowspeak απομόνωσαν τον χρόνο και τον μετέτρεψαν σε ήχο.

Πλέον ζευγάρι και στη ζωή, η Hamilton και ο Robert Earl Thomas ισορροπούν τη μουσική με την καθημερινότητα, εκείνη ως σερβιτόρα, εκείνος ως ξυλουργός. Και αυτή η μετάβαση διαπερνά το Roses: ένα άλμπουμ γεμάτο μικρές, σχεδόν αόρατες στιγμές — το τελετουργικό του να γεμίζεις ένα ποτήρι νερό, ή την πικρή ειρωνεία του να αρρωσταίνεις στη μοναδική σου μέρα ξεκούρασης.

Οι Widowspeak θα στηρίξουν την κυκλοφορία με καλοκαιρινή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Και κάπου ανάμεσα στη σιωπή της Ύδρας και τον απόηχο μιας άλλης εποχής, το Roses επιμένει. Και αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό χαρτί του.